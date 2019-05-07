Розшукали зниклу волинянку, яка посеред ночі пішла з дому

Аллу Андріївну Трачук, жительку жительку села Грибовиця.



Нагадаємо, що 3 листопада до Іваничівського відділення поліції надійшло повідомлення, про те що



Отримавши інформацію про її зникнення, правоохоронці розпочали негайний пошук. Згодом виявили зниклу жінку у селі Горичів Володимир-Волинського району.



"Жодних протиправних дій щодо гр.Трачук Алли Андріївнии не скоєно. Загрози її життю та здоров’ю не має", - йдеться у повідомлені.



Тож поліція Іваничівщини дякує всім громадянам, котрі будь-яким чином долучилися до пошуків зниклої жінки.

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