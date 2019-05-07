Розшукали зниклу волинянку, яка посеред ночі пішла з дому
Сьогодні, 11:21
Поліцейські розшукали безвісти зниклу Аллу Андріївну Трачук, жительку жительку села Грибовиця.
Нагадаємо, що 3 листопада до Іваничівського відділення поліції надійшло повідомлення, про те що одна із жительок району в нічну пору доби пішла з дому та не повернулася, - йдеться на сторінці у фейсбук місцевого відділення поліції.
Отримавши інформацію про її зникнення, правоохоронці розпочали негайний пошук. Згодом виявили зниклу жінку у селі Горичів Володимир-Волинського району.
"Жодних протиправних дій щодо гр.Трачук Алли Андріївнии не скоєно. Загрози її життю та здоров’ю не має", - йдеться у повідомлені.
Тож поліція Іваничівщини дякує всім громадянам, котрі будь-яким чином долучилися до пошуків зниклої жінки.
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Нагадаємо, що 3 листопада до Іваничівського відділення поліції надійшло повідомлення, про те що одна із жительок району в нічну пору доби пішла з дому та не повернулася, - йдеться на сторінці у фейсбук місцевого відділення поліції.
Отримавши інформацію про її зникнення, правоохоронці розпочали негайний пошук. Згодом виявили зниклу жінку у селі Горичів Володимир-Волинського району.
"Жодних протиправних дій щодо гр.Трачук Алли Андріївнии не скоєно. Загрози її життю та здоров’ю не має", - йдеться у повідомлені.
Тож поліція Іваничівщини дякує всім громадянам, котрі будь-яким чином долучилися до пошуків зниклої жінки.
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