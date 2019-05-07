вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розшукали зниклу волинянку, яка посеред ночі пішла з дому

Розшукали зниклу волинянку, яка посеред ночі пішла з дому
Поліцейські розшукали безвісти зниклу Аллу Андріївну Трачук, жительку жительку села Грибовиця.

Нагадаємо, що 3 листопада до Іваничівського відділення поліції надійшло повідомлення, про те що одна із жительок району в нічну пору доби пішла з дому та не повернулася, - йдеться на сторінці у фейсбук місцевого відділення поліції.

Отримавши інформацію про її зникнення, правоохоронці розпочали негайний пошук. Згодом виявили зниклу жінку у селі Горичів Володимир-Волинського району.

"Жодних протиправних дій щодо гр.Трачук Алли Андріївнии не скоєно. Загрози її життю та здоров’ю не має", - йдеться у повідомлені.

Тож поліція Іваничівщини дякує всім громадянам, котрі будь-яким чином долучилися до пошуків зниклої жінки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, поліція, Іваничівський район, жінка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Обрали нового ректора ЛНТУ
Оголосили офіційні результати виборів мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На місці Лесиного ясена у Луцьку висадили нове дерево
Сьогодні, 11:39
На Рівненщині – автотроща: зіткнулися 3 автівки. ФОТО
Сьогодні, 11:23
Розшукали зниклу волинянку, яка посеред ночі пішла з дому
Сьогодні, 11:21
У селі поблизу Луцька вночі пограбували магазин
Сьогодні, 11:11
Встановили особу велосипедиста, якого збила автівка у Турійському районі
Сьогодні, 11:09
Схожі новини
Розшукують волинянку, яка посеред ночі пішла з дому та не повернулася. ФОТО Розшукують волинянку, яка посеред ночі пішла з дому та не повернулася. ФОТО
03 листопад, 12:58
На Волині розшукують чоловіка, який втік з реабілітаційного центру. ФОТО На Волині розшукують чоловіка, який втік з реабілітаційного центру. ФОТО
25 вересень, 15:16
На Волині знайшли жінку, яка після сварки з донькою пішла в невідомому напрямку На Волині знайшли жінку, яка після сварки з донькою пішла в невідомому напрямку
23 липень, 22:45
Встановили особу жінки, яку знайшли у Луцьку біля річки Встановили особу жінки, яку знайшли у Луцьку біля річки
07 травень, 2019, 13:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На місці Лесиного ясена у Луцьку висадили нове дерево
Сьогодні, 11:39
 0
На Рівненщині – автотроща: зіткнулися 3 автівки. ФОТО
Сьогодні, 11:23
 0
Розшукали зниклу волинянку, яка посеред ночі пішла з дому
Сьогодні, 11:21
 0
У селі поблизу Луцька вночі пограбували магазин
Сьогодні, 11:11
 0
Встановили особу велосипедиста, якого збила автівка у Турійському районі
Сьогодні, 11:09
 0
Медіа
відео
1/8