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На Рівненщині – автотроща: зіткнулися 3 автівки. ФОТО

На Рівненщині – автотроща: зіткнулися 3 автівки. ФОТО
Через аварію у Рівненському районі рух автодорогою "Городище-Рівне-Старокостянтинів" - ускладнений.

Повідомлення про автопригоду у селі Забороль надійшло до поліції сьогодні, 4 листопада, о 09:30, інформує поліція Рівненської області.

За попередньою інформацією, у ДТП зіткнулися три автомобілі: «Renault» та два «Mercedes-Benz».

Наразі відомо про шістьох травмованих.

На місці події працює патрульна поліція, слідчо-оперативна група, рятувальники.

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Теги: Рівненський район, подвійна аварія
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