На Рівненщині – автотроща: зіткнулися 3 автівки. ФОТО





Повідомлення про автопригоду у селі Забороль надійшло до поліції сьогодні, 4 листопада, о 09:30, інформує поліція Рівненської області.



За попередньою інформацією, у ДТП зіткнулися три автомобілі: «Renault» та два «Mercedes-Benz».



Наразі відомо про шістьох травмованих.



На місці події працює патрульна поліція, слідчо-оперативна група, рятувальники.

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