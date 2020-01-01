На Рівненщині – автотроща: зіткнулися 3 автівки. ФОТО
Сьогодні, 11:23
Через аварію у Рівненському районі рух автодорогою "Городище-Рівне-Старокостянтинів" - ускладнений.
Повідомлення про автопригоду у селі Забороль надійшло до поліції сьогодні, 4 листопада, о 09:30, інформує поліція Рівненської області.
За попередньою інформацією, у ДТП зіткнулися три автомобілі: «Renault» та два «Mercedes-Benz».
Наразі відомо про шістьох травмованих.
На місці події працює патрульна поліція, слідчо-оперативна група, рятувальники.
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Повідомлення про автопригоду у селі Забороль надійшло до поліції сьогодні, 4 листопада, о 09:30, інформує поліція Рівненської області.
За попередньою інформацією, у ДТП зіткнулися три автомобілі: «Renault» та два «Mercedes-Benz».
Наразі відомо про шістьох травмованих.
На місці події працює патрульна поліція, слідчо-оперативна група, рятувальники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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