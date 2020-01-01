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93-річну лучанку, яку на Рівненській збив «мерс», госпіталізували до лікарні

93-річну лучанку, яку на Рівненській збив «мерс», госпіталізували до лікарні
У Луцьку внаслідок ДТП постраждала пенсіонерка.

Нагадаємо, що 3 листопада на вулиці Рівненській Mercedes збив жінку, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

За кермом легковика перебував 70-річний житель Луцького району. Водій наїхав на 93-річну жительку обласного центру. Жінка рухалася по нерегульованому пішохідному переході.

Внаслідок ДТП пенсіонерка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення нейрохірургії міської лікарні.

За фактом автопригоди поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.


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Теги: аварія, Рівненська, мерс, жінка
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Коментарі 1
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Скільки там людей збили на переході, але всім пофіг
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