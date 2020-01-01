93-річну лучанку, яку на Рівненській збив «мерс», госпіталізували до лікарні





Нагадаємо, що



За кермом легковика перебував 70-річний житель Луцького району. Водій наїхав на 93-річну жительку обласного центру. Жінка рухалася по нерегульованому пішохідному переході.



Внаслідок ДТП пенсіонерка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення нейрохірургії міської лікарні.



За фактом автопригоди поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку внаслідок ДТП постраждала пенсіонерка.Нагадаємо, що 3 листопада на вулиці Рівненській Mercedes збив жінку , - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.За кермом легковика перебував 70-річний житель Луцького району. Водій наїхав на 93-річну жительку обласного центру. Жінка рухалася по нерегульованому пішохідному переході.Внаслідок ДТП пенсіонерка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення нейрохірургії міської лікарні.За фактом автопригоди поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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