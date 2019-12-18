У Ківерцях у гаражі вщент згоріла автівка
Сьогодні, 12:04
У приміщенні гаража на вулиці Квартальній у місті Ківерці загорівся легковий автомобіль.
Повідомлення про пожежу автівки надійшло 4 листопада о 02:06, інформує пресслужба волинських рятувальників.
Вже за 17 хвилин ківерцівські вогнеборці локалізували пожежу, а о 02:35 остаточно її локалізували.
Завдяки оперативним діям працівників пожежно-рятувальної служби вдалося зменшити збитки від пожежі – вогонь встиг лише пошкодити автомобіль, а також перекриття та покрівлю на незначній площі господарчої будівлі, дерев’яні гаражні ворота.
Причина виникнення пожежі – встановлюється.
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Повідомлення про пожежу автівки надійшло 4 листопада о 02:06, інформує пресслужба волинських рятувальників.
Вже за 17 хвилин ківерцівські вогнеборці локалізували пожежу, а о 02:35 остаточно її локалізували.
Завдяки оперативним діям працівників пожежно-рятувальної служби вдалося зменшити збитки від пожежі – вогонь встиг лише пошкодити автомобіль, а також перекриття та покрівлю на незначній площі господарчої будівлі, дерев’яні гаражні ворота.
Причина виникнення пожежі – встановлюється.
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