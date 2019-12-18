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У Ківерцях у гаражі вщент згоріла автівка

У Ківерцях у гаражі вщент згоріла автівка
У приміщенні гаража на вулиці Квартальній у місті Ківерці загорівся легковий автомобіль.

Повідомлення про пожежу автівки надійшло 4 листопада о 02:06, інформує пресслужба волинських рятувальників.

Вже за 17 хвилин ківерцівські вогнеборці локалізували пожежу, а о 02:35 остаточно її локалізували.

Завдяки оперативним діям працівників пожежно-рятувальної служби вдалося зменшити збитки від пожежі – вогонь встиг лише пошкодити автомобіль, а також перекриття та покрівлю на незначній площі господарчої будівлі, дерев’яні гаражні ворота.

Причина виникнення пожежі – встановлюється.

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Теги: пожежа, легковик, Ківерці
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