У Ківерцях у гаражі вщент згоріла автівка





Повідомлення про пожежу автівки надійшло 4 листопада о 02:06,



Вже за 17 хвилин ківерцівські вогнеборці локалізували пожежу, а о 02:35 остаточно її локалізували.



Завдяки оперативним діям працівників пожежно-рятувальної служби вдалося зменшити збитки від пожежі – вогонь встиг лише пошкодити автомобіль, а також перекриття та покрівлю на незначній площі господарчої будівлі, дерев’яні гаражні ворота.



Причина виникнення пожежі – встановлюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У приміщенні гаража на вулиці Квартальній у місті Ківерці загорівся легковий автомобіль.Повідомлення про пожежу автівки надійшло 4 листопада о 02:06, інформує пресслужба волинських рятувальників.Вже за 17 хвилин ківерцівські вогнеборці локалізували пожежу, а о 02:35 остаточно її локалізували.Завдяки оперативним діям працівників пожежно-рятувальної служби вдалося зменшити збитки від пожежі – вогонь встиг лише пошкодити автомобіль, а також перекриття та покрівлю на незначній площі господарчої будівлі, дерев’яні гаражні ворота.Причина виникнення пожежі – встановлюється.

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