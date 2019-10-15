Допомогли «уникнути штрафу»: шахраї виманили у лучанки солідну суму грошей

Шахраї виманили понад 50 000 тисяч гривень у довірливої 59-річної лучанки.Її персональні дані та те, що вона має картку конкретного банку, вони дізналися, прочитавши оголошення про продаж нею дублянки на сайті оголошень та прикинувшись потенційними покупцями, - інформує пресслужба обласної прокуратуриЖінка охоче назвала їм номер картки та своє прізвище й ім'я, бажаючи продати річ. І це, на перший погляд, нічим їй не загрожувало.Проте наступного дня їй подзвонили нібито з банку. Назвавши жінку на ім'я й викликавши цим довіру, псевдобанкір розповів, що на її рахунок намагалися некоректно перевести гроші, такі операції заборонені для цього виду карток, відтак вона мусить сплатити штраф.За кілька хвилин, "змилувавшись" над переляканою клієнткою, "добрий" працівник банку сказав, що треба зробити, аби "уникнути штрафу". Звісно, жінка повідомила ошуканцю все, що йому було необхідно, аби заволодіти всіма її заощадженнями.Прокуратура вкотре нагадує волинянам, аби не стати жертвою шахраїв, у жодному разі не повідомляйте нікому свої персональні дані, реквізити своїх банківських рахунків, не виконуйте ніяких дій на прохання "працівників банку", адже справжні працівники банківських установ навіть у вихідні чи святкові дні не проводять жодних операцій у телефонному режимі.Якщо про проблеми з рахунком повідомляє телефоном "банківський працівник" чи "представник мобільного оператора" – потелефонуйте у банк чи до оператора та з'ясуйте ситуацію.