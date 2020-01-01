Де на Волині та у Луцьку не буде світла 5 листопада

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 5 листопада будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00 - 17:00м. Володимир-Волинськийвул. С.Крушельницької, Попова, Чернишевського, Комарова, Н.Хасевича2. КТП-386 Л-3 09:00 - 17:00 с. Яковичі вул Озерна1. 9:00 – 17:00ФОП Захарчук О.А. - м.БерестечкоПТУ-27 – м.БерестечкоПрАТ "Київстар" - м.БерестечкоСмолявська сільська радаЦерква, ФОП Стадніцкий М.В.КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"ПАТ" Ковельмолоко", ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія, ПАТ"Укртелеком"Горохівський районний відділ освітиБерестечківське СТ, ФОП Корінецький В.М. с. Смолява:вул. Колмачівськавул.Зеленськавул. Лугова,вул. Кутивул. Лесі Українкивул. Береговавул. Новоставська1 ПЛ-0,4кВ Л3 від КТП-196 10:00 – 16:30 с.Волиця – Колона вул. Молодіжна і прилеглі2. ПЛ-10кВ Л46-04 10:00 – 17:00 школа, ФАП, млин, будинок культури, – с.Орищі;школа, дитсадок, будинок культури, магазин ФОП Кужель С.В., Пождепо – с.Луковичі с.Луковичі, с.Орищі1. 09:40-17:00с. Сошичне, вул. Перемоги2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-227 09:30-17:00 с. Соснівка, вул. Щорса, вул. Польова3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-366 09:30-17:00 с. Хотешів, вул. Глинянка1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-13 9:00-17:00с. Озерце – школа, медпункт, церкваКіверцівське ССТ - магазинФОП Бандура М.А. - торгове приміщенняПрАТ "Київстар " – мобільна база с.Озерцевул.Жовтнева, буд.41-51,53а , 44-64вул.1-го Травня,1-3,2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-409 9:00-17:00СГВК `Промінь` - пилорамас. Сильневул. Селянська1. ПЛ-10кВ від Л.16-15 9:00-17:00 Голобська селищна радаКовельське МТМО,ФОП Вегера С.В.ФГ"Голобська Дарівка"ФО Шворак О.В.Голобська с рада, Свято-Михайлівська РГ УПЦ с.Новий Мосор, Волинська дирекція АТ "Укрпошта", Ковельське міжрайонне УВГФО Чапко М.В., Свято-Троїцька релігійна громада УПЦ, ФО Потапчук Ю.В., Голобське СТ смт.Голобис.Новий Мосирс.Дарівкас.Партизанськес.Старий Мосир2. ПЛ-0,4кВ № КТП №6319:00 -17:00 Церква "Воскресіння" Євангеліських християн-баптистів, Фізична особаП Добиш Р.П,ФОП Добиш П.ІФОП Сидорук Ю.С, Ковельське МТМОФОП Задачина О.В, Ковельське управлінняводопровідно-каналізаційного господарства"КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ", ТзОВ "Верес Еліт"ФОП Найдюк В.М, ФОП Кравчук С.ЛФОП Талашко М.Б, Свято-Михайлівська релігійна громада УПЦ, ФОП Печенюк М.ВФ.о.Мизовець Г.А, Зеленська сільська Рада с.Воля КовельськаВимкнень споживачів не заплановано1. ТП-525ІІ-СШ РУ-0,4 кВМонтаж обліку 13:30-17:00 ПП «ВВС»Гаражник кооператив «Центр Луцьк вул. І. Франка, 44а, 44б, 44вВимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-04 КТП-54 9:00 – 17:00 Школа с. Римачі2 ПЛ-04 КТП-357 9:00 – 17:00 Магазини,. с. Піща3 КТП-169 9:00 – 17:00 СВК "Украіна",ФОП Гошовський Мирослав Миколайович, ФОП Писачук Михайло Миколайович, ФОП Зуб Ю.М.ФОП Печук Ірина Василівна смт. Шацьк вул.: Незалежності1. 10:00 -17:00ДП «Любешівське ЛМГ»Дольське лісництвос.Дольськ вул.БілоруськаВимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0.4кВ Л-1 ТП-23 09:00-17:00 М.Нововолинськ:вул.Л.Українки 15-27,35-43,20-22,28а-50, вул.Полуботка 19-29вул.Ціалковського 18,20вул.Дольна 1а-1г,2а-2гВимкнень споживачів не запланованоПЛ-0,4 кВ ТП-5099:00-17:00 с.Козин кіоски, СКЗ№21 с.Козин, вул.Ковельська.ПЛ-0,4 кВ КТП-669:00-17:00 м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”. м.Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76,Залізнична, Чкалова.3 ПЛ-10кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче (повністю)с.Оленівка (повністю) с.Кобче (повністю)с.Оленівка (повністю)ПЛ-0,4 кВ ТП-1229:00-17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова,54-64.ПЛ-0,4 кВ ТП-1899:00-17:00 с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха..ПЛ-0,4 кВ ТП-1539:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.ПЛ-0,4 кВ ТП-3699:00-17:00 м.Рожище виробнича база. м.Рожище вул.К.Шолокадзе,93-111, 116-124,139-172,126,128.1 Л-57-05 від ЛР-24 10:00 - 16:00 с Мокре хутір Білаші,с Дубечне хутір Мотузи,вул Лісова2 Л 93-02 відЛР-27 10-00 - 16-00 Вишка моб звязку Київстар,школа,дитсадок магазин с Рудня,Кукуріки - повністю1 ПЛ-0,4кВКТП-83 Л-2 10:00-14:30 смт Турійськ2 ПЛ-0,4кВКТП-281 Л-1 10:00-16:30 ПАТ «Ковельмолоко» - прийомний пункт с.Растів