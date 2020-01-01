Де на Волині та у Луцьку не буде світла 5 листопада
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 5 листопада будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
м. Володимир-Волинський
вул. С.Крушельницької, Попова, Чернишевського, Комарова, Н.Хасевича
2. КТП-386 Л-3 09:00 - 17:00 с. Яковичі вул Озерна
Горохівський район
1. 9:00 – 17:00
ФОП Захарчук О.А. - м.Берестечко
ПТУ-27 – м.Берестечко
ПрАТ "Київстар" - м.Берестечко
Смолявська сільська рада
Церква, ФОП Стадніцкий М.В.
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"
ПАТ" Ковельмолоко", ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія, ПАТ"Укртелеком"
Горохівський районний відділ освіти
Берестечківське СТ, ФОП Корінецький В.М. с. Смолява:
вул. Колмачівська
вул.Зеленська
вул. Лугова,
вул. Кути
вул. Лесі Українки
вул. Берегова
вул. Новоставська
Іваничівський район
1 ПЛ-0,4кВ Л3 від КТП-196 10:00 – 16:30 с.Волиця – Колона вул. Молодіжна і прилеглі
2. ПЛ-10кВ Л46-04 10:00 – 17:00 школа, ФАП, млин, будинок культури, – с.Орищі;
школа, дитсадок, будинок культури, магазин ФОП Кужель С.В., Пождепо – с.Луковичі с.Луковичі, с.Орищі
Камінь-Каширський район
1. 09:40-17:00
с. Сошичне, вул. Перемоги
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-227 09:30-17:00 с. Соснівка, вул. Щорса, вул. Польова
3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-366 09:30-17:00 с. Хотешів, вул. Глинянка
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-13 9:00-17:00
с. Озерце – школа, медпункт, церква
Ківерцівське ССТ - магазин
ФОП Бандура М.А. - торгове приміщення
ПрАТ "Київстар " – мобільна база с.Озерце
вул.Жовтнева, буд.41-51,53а , 44-64
вул.1-го Травня,1-3,
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-409 9:00-17:00
СГВК `Промінь` - пилорама
с. Сильне
вул. Селянська
Ковельський район
1. ПЛ-10кВ від Л.16-15 9:00-17:00 Голобська селищна рада
Ковельське МТМО,ФОП Вегера С.В.
ФГ"Голобська Дарівка"ФО Шворак О.В.
Голобська с рада, Свято-Михайлівська РГ УПЦ с.Новий Мосор, Волинська дирекція АТ "Укрпошта", Ковельське міжрайонне УВГ
ФО Чапко М.В., Свято-Троїцька релігійна громада УПЦ, ФО Потапчук Ю.В., Голобське СТ смт.Голоби
с.Новий Мосир
с.Дарівка
с.Партизанське
с.Старий Мосир
2. ПЛ-0,4кВ № КТП №631
9:00 -17:00 Церква "Воскресіння" Євангеліських християн
-баптистів, Фізична особа
П Добиш Р.П,ФОП Добиш П.І
ФОП Сидорук Ю.С, Ковельське МТМО
ФОП Задачина О.В, Ковельське управління
водопровідно-каналізаційного господарства
"КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ", ТзОВ "Верес Еліт"
ФОП Найдюк В.М, ФОП Кравчук С.Л
ФОП Талашко М.Б, Свято-Михайлівська релігійна громада УПЦ, ФОП Печенюк М.В
Ф.о.Мизовець Г.А, Зеленська сільська Рада с.Воля Ковельська
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. ТП-525
ІІ-СШ РУ-0,4 кВ
Монтаж обліку 13:30-17:00 ПП «ВВС»
Гаражник кооператив «Центр Луцьк вул. І. Франка, 44а, 44б, 44в
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ-04 КТП-54 9:00 – 17:00 Школа с. Римачі
2 ПЛ-04 КТП-357 9:00 – 17:00 Магазини,. с. Піща
3 КТП-169 9:00 – 17:00 СВК "Украіна",ФОП Гошовський Мирослав Миколайович, ФОП Писачук Михайло Миколайович, ФОП Зуб Ю.М.
ФОП Печук Ірина Василівна смт. Шацьк вул.: Незалежності
Любешівський район
1. 10:00 -17:00
ДП «Любешівське ЛМГ»
Дольське лісництво
с.Дольськ вул.Білоруська
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0.4кВ Л-1 ТП-23 09:00-17:00 М.Нововолинськ:
вул.Л.Українки 15-27,35-43,20-22,28а-50, вул.Полуботка 19-29
вул.Ціалковського 18,20
вул.Дольна 1а-1г,2а-2г
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1
ПЛ-0,4 кВ ТП-509
9:00-17:00 с.Козин кіоски, СКЗ№21 с.Козин, вул.Ковельська.
2
ПЛ-0,4 кВ КТП-66
9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”. м.Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76,Залізнична, Чкалова.
3 ПЛ-10кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю) с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю)
4
ПЛ-0,4 кВ ТП-122
9:00-17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова,54-64.
5
ПЛ-0,4 кВ ТП-189
9:00-17:00 с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха..
6
ПЛ-0,4 кВ ТП-153
9:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.
7
ПЛ-0,4 кВ ТП-369
9:00-17:00 м.Рожище виробнича база. м.Рожище вул.К.Шолокадзе,93-111, 116-124,139-172,126,128.
Старовижівський район
1 Л-57-05 від ЛР-24 10:00 - 16:00 с Мокре хутір Білаші,с Дубечне хутір Мотузи,вул Лісова
2 Л 93-02 відЛР-27 10-00 - 16-00 Вишка моб звязку Київстар,школа,дитсадок магазин с Рудня,Кукуріки - повністю
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-83 Л-2 10:00-14:30 смт Турійськ
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-281 Л-1 10:00-16:30 ПАТ «Ковельмолоко» - прийомний пункт с.Растів
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
м. Володимир-Волинський
вул. С.Крушельницької, Попова, Чернишевського, Комарова, Н.Хасевича
2. КТП-386 Л-3 09:00 - 17:00 с. Яковичі вул Озерна
Горохівський район
1. 9:00 – 17:00
ФОП Захарчук О.А. - м.Берестечко
ПТУ-27 – м.Берестечко
ПрАТ "Київстар" - м.Берестечко
Смолявська сільська рада
Церква, ФОП Стадніцкий М.В.
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"
ПАТ" Ковельмолоко", ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія, ПАТ"Укртелеком"
Горохівський районний відділ освіти
Берестечківське СТ, ФОП Корінецький В.М. с. Смолява:
вул. Колмачівська
вул.Зеленська
вул. Лугова,
вул. Кути
вул. Лесі Українки
вул. Берегова
вул. Новоставська
Іваничівський район
1 ПЛ-0,4кВ Л3 від КТП-196 10:00 – 16:30 с.Волиця – Колона вул. Молодіжна і прилеглі
2. ПЛ-10кВ Л46-04 10:00 – 17:00 школа, ФАП, млин, будинок культури, – с.Орищі;
школа, дитсадок, будинок культури, магазин ФОП Кужель С.В., Пождепо – с.Луковичі с.Луковичі, с.Орищі
Камінь-Каширський район
1. 09:40-17:00
с. Сошичне, вул. Перемоги
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-227 09:30-17:00 с. Соснівка, вул. Щорса, вул. Польова
3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-366 09:30-17:00 с. Хотешів, вул. Глинянка
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-13 9:00-17:00
с. Озерце – школа, медпункт, церква
Ківерцівське ССТ - магазин
ФОП Бандура М.А. - торгове приміщення
ПрАТ "Київстар " – мобільна база с.Озерце
вул.Жовтнева, буд.41-51,53а , 44-64
вул.1-го Травня,1-3,
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-409 9:00-17:00
СГВК `Промінь` - пилорама
с. Сильне
вул. Селянська
Ковельський район
1. ПЛ-10кВ від Л.16-15 9:00-17:00 Голобська селищна рада
Ковельське МТМО,ФОП Вегера С.В.
ФГ"Голобська Дарівка"ФО Шворак О.В.
Голобська с рада, Свято-Михайлівська РГ УПЦ с.Новий Мосор, Волинська дирекція АТ "Укрпошта", Ковельське міжрайонне УВГ
ФО Чапко М.В., Свято-Троїцька релігійна громада УПЦ, ФО Потапчук Ю.В., Голобське СТ смт.Голоби
с.Новий Мосир
с.Дарівка
с.Партизанське
с.Старий Мосир
2. ПЛ-0,4кВ № КТП №631
9:00 -17:00 Церква "Воскресіння" Євангеліських християн
-баптистів, Фізична особа
П Добиш Р.П,ФОП Добиш П.І
ФОП Сидорук Ю.С, Ковельське МТМО
ФОП Задачина О.В, Ковельське управління
водопровідно-каналізаційного господарства
"КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ", ТзОВ "Верес Еліт"
ФОП Найдюк В.М, ФОП Кравчук С.Л
ФОП Талашко М.Б, Свято-Михайлівська релігійна громада УПЦ, ФОП Печенюк М.В
Ф.о.Мизовець Г.А, Зеленська сільська Рада с.Воля Ковельська
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. ТП-525
ІІ-СШ РУ-0,4 кВ
Монтаж обліку 13:30-17:00 ПП «ВВС»
Гаражник кооператив «Центр Луцьк вул. І. Франка, 44а, 44б, 44в
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ-04 КТП-54 9:00 – 17:00 Школа с. Римачі
2 ПЛ-04 КТП-357 9:00 – 17:00 Магазини,. с. Піща
3 КТП-169 9:00 – 17:00 СВК "Украіна",ФОП Гошовський Мирослав Миколайович, ФОП Писачук Михайло Миколайович, ФОП Зуб Ю.М.
ФОП Печук Ірина Василівна смт. Шацьк вул.: Незалежності
Любешівський район
1. 10:00 -17:00
ДП «Любешівське ЛМГ»
Дольське лісництво
с.Дольськ вул.Білоруська
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0.4кВ Л-1 ТП-23 09:00-17:00 М.Нововолинськ:
вул.Л.Українки 15-27,35-43,20-22,28а-50, вул.Полуботка 19-29
вул.Ціалковського 18,20
вул.Дольна 1а-1г,2а-2г
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1
ПЛ-0,4 кВ ТП-509
9:00-17:00 с.Козин кіоски, СКЗ№21 с.Козин, вул.Ковельська.
2
ПЛ-0,4 кВ КТП-66
9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”. м.Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76,Залізнична, Чкалова.
3 ПЛ-10кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю) с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю)
4
ПЛ-0,4 кВ ТП-122
9:00-17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова,54-64.
5
ПЛ-0,4 кВ ТП-189
9:00-17:00 с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха..
6
ПЛ-0,4 кВ ТП-153
9:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.
7
ПЛ-0,4 кВ ТП-369
9:00-17:00 м.Рожище виробнича база. м.Рожище вул.К.Шолокадзе,93-111, 116-124,139-172,126,128.
Старовижівський район
1 Л-57-05 від ЛР-24 10:00 - 16:00 с Мокре хутір Білаші,с Дубечне хутір Мотузи,вул Лісова
2 Л 93-02 відЛР-27 10-00 - 16-00 Вишка моб звязку Київстар,школа,дитсадок магазин с Рудня,Кукуріки - повністю
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-83 Л-2 10:00-14:30 смт Турійськ
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-281 Л-1 10:00-16:30 ПАТ «Ковельмолоко» - прийомний пункт с.Растів
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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