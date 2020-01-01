У Польщі українець за кермом легковика на смерть збив жінку





Як повідомляє



Вона переходила дорогу в недозволеному місці. Цілком ймовірно, що чоловік її не помітив через інше авто.



57-річна жінка внаслідок ДТП отримала серйозну травму голови, й попри всі старання медиків, врятувати її не вдалося. Ушкодження виявилися несумісними з життям.



Розслідування обставин смертельної ДТП займається районна прокуратура Освенцима.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Трагедія сталася пізно ввечері в Явішовицях (Малопольське воєводство) у Польщі.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на faktyoswiecim.pl, 34-річний громадянин України, який керував автомобілем Seat Alhambra, не помітив жінку-пішохода.Вона переходила дорогу в недозволеному місці. Цілком ймовірно, що чоловік її не помітив через інше авто.57-річна жінка внаслідок ДТП отримала серйозну травму голови, й попри всі старання медиків, врятувати її не вдалося. Ушкодження виявилися несумісними з життям.Розслідування обставин смертельної ДТП займається районна прокуратура Освенцима.

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