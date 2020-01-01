вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі українець за кермом легковика на смерть збив жінку

У Польщі українець за кермом легковика на смерть збив жінку
Трагедія сталася пізно ввечері в Явішовицях (Малопольське воєводство) у Польщі.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на faktyoswiecim.pl, 34-річний громадянин України, який керував автомобілем Seat Alhambra, не помітив жінку-пішохода.

Вона переходила дорогу в недозволеному місці. Цілком ймовірно, що чоловік її не помітив через інше авто.

57-річна жінка внаслідок ДТП отримала серйозну травму голови, й попри всі старання медиків, врятувати її не вдалося. Ушкодження виявилися несумісними з життям.

Розслідування обставин смертельної ДТП займається районна прокуратура Освенцима.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Польща, українець, пішохід
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Обрали нового ректора ЛНТУ
Оголосили офіційні результати виборів мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькрада не може взяти у комунальну власність дитячу залізницю, яку планують закрити
Сьогодні, 12:52
У Польщі українець за кермом легковика на смерть збив жінку
Сьогодні, 12:42
У «PremierCity» можна придбати квитки або смаколики за бонуси*
Сьогодні, 12:35
Допомогли «уникнути штрафу»: шахраї виманили у лучанки солідну суму грошей
Сьогодні, 12:21
У Ківерцях у гаражі вщент згоріла автівка
Сьогодні, 12:04
Схожі новини
Українець загинув у Польщі, втікаючи від поліції Українець загинув у Польщі, втікаючи від поліції
03 листопад, 15:56
У Польщі хлопець з України на смерть збив велосипедиста і втік з місця пригоди У Польщі хлопець з України на смерть збив велосипедиста і втік з місця пригоди
01 жовтень, 16:27
У Польщі в аварії згорів автомобіль: постраждало четверо українців. ФОТО У Польщі в аварії згорів автомобіль: постраждало четверо українців. ФОТО
29 вересень, 15:30
У Польщі до 6 років тюрми засудили українця, який п’яним скоїв смертельну аварію У Польщі до 6 років тюрми засудили українця, який п’яним скоїв смертельну аварію
23 вересень, 09:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькрада не може взяти у комунальну власність дитячу залізницю, яку планують закрити
Сьогодні, 12:52
 0
У Польщі українець за кермом легковика на смерть збив жінку
Сьогодні, 12:42
 0
У «PremierCity» можна придбати квитки або смаколики за бонуси*
Сьогодні, 12:35
 0
Допомогли «уникнути штрафу»: шахраї виманили у лучанки солідну суму грошей
Сьогодні, 12:21
 0
У Ківерцях у гаражі вщент згоріла автівка
Сьогодні, 12:04
 0
Медіа
відео
1/8