У Польщі українець за кермом легковика на смерть збив жінку
Сьогодні, 12:42
Трагедія сталася пізно ввечері в Явішовицях (Малопольське воєводство) у Польщі.
Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на faktyoswiecim.pl, 34-річний громадянин України, який керував автомобілем Seat Alhambra, не помітив жінку-пішохода.
Вона переходила дорогу в недозволеному місці. Цілком ймовірно, що чоловік її не помітив через інше авто.
57-річна жінка внаслідок ДТП отримала серйозну травму голови, й попри всі старання медиків, врятувати її не вдалося. Ушкодження виявилися несумісними з життям.
Розслідування обставин смертельної ДТП займається районна прокуратура Освенцима.
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Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на faktyoswiecim.pl, 34-річний громадянин України, який керував автомобілем Seat Alhambra, не помітив жінку-пішохода.
Вона переходила дорогу в недозволеному місці. Цілком ймовірно, що чоловік її не помітив через інше авто.
57-річна жінка внаслідок ДТП отримала серйозну травму голови, й попри всі старання медиків, врятувати її не вдалося. Ушкодження виявилися несумісними з життям.
Розслідування обставин смертельної ДТП займається районна прокуратура Освенцима.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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