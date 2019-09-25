Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції





Під час VII скликання Луцької міської ради бувало різне: і скандальне рішення Миколи Романюка тодішнього секретаря; і намагання громади



Хоч і частина причетних до буремних подій минулих років залишиться у кріслах депутатів, проте нова каденція точно не буде такою ж. Тому Інформаційне агентство ВолиньPost під час останньої сесії 4 листопада вирішило поцікавитися в обранців громади, із яким словом вони асоціюють 5 років роботи у Луцькій міській раді і чому.





Секретар ради, в.о. міського голови Григорій Пустовіт



Слово: успіх (через боротьбу)



«Ми дійсно досягли успіху в цій каденції, адже неймовірно багато зроблено за цей період. Ми можемо на вибір взяти будь-які 5 років і там не зроблено й третини. Але кожен успіх давався з величезною боротьбою. Для того, аби щось зробити, потрібні були кошти. Ми пам’ятаємо ті протистояння… Коли хочеш зробити щось для міста, на жаль, не завжди це позитивно сприймають люди. Знаємо, як важко нам далися зміни по базару, по електронному квитку, по наповненню бюджету після того, як завершився пільговий період для рекламників… Чомусь все нове дається з боротьбою».





Депутат: Микола Федік



Слово: стабільність (перша половина каденції), емоційність (друга половина каденції)



«Усі розуміють, що ця каденція ділиться на 2 етапи: до та після смерті Миколи Ярославовича Романюка. Половину каденції ми були фактично без міського голови, тому десь вона була емоційною. У нас були різні емоційні сесії, спровоковані певними питаннями. Разом із тим ми приймали рішення, які об’єднували депутатів, усі хотіли досягти мети, зробити щось для Луцька. Тому одним словом описати роботу не можу. Стабільність – перша половина каденції, емоційність – друга. Але в цілому вдалося багато чого зробити і доброго, і правильного. Надіюсь, що нова каденція буде ще більш конструктивною».





Депутат: Богдан Богонос



Слово: досвід (цікавий)



«Я досить довго, практично все свідоме життя, працював більше як громадський активіст, учасник різних громадських рухів, громадський організацій. Але депутатство дозволило всю цю роботу, напрацювання вивести на новий рівень, коли від тебе, нехай і відмахуються рукою, та все ж вислуховують. Бо громадського активіста почасти не сприймають серйозно (мав багато такого досвіду спілкування з чиновниками до депутатства). За ці 5 років хоча б вислуховували і давали офіційну гарну відповідь: «Це неможливо реалізувати».





Депутат: Микола Дендіберін



Слово: спорт



«Харошиє 5 лєт билі… Многіє люді нє панімають што такоє спорт. Єсть страни в каторих спорт – прєвише всєво. Тагда нация здаровая, люді нє балєют, нє пакупают лєкарства, дєті всє румяниє, жизнєрадасниє. Когда у чєловєка нічєво нє болит – он живьот, прасипаєтса в харошем настраєниі. Єдінствєнноє я сожалєю што, навєрноє, із-за каронавіруса ми не успєлі закончіть «Піанєр». Ну, прійдьотса етаму маладому пакалєнію заканчівать то, што я начінал. Хатя жизнь прадалжаєтса і бєзусловна я рукі нє апущу, буду прадалжать дєлать».





Депутат: Петро Бойко



Слово: ритм



«Я був постійно у ритмі. Спокою не було: і від виборців, і від містян, від усіх. Усе в такому темпі робилося!».





Депутатка: Юлія Дацюк



Слово: плідність



«Робота, як на мене, відбувалася дуже плідно, адже була згуртованість і робота команди».





Депутатка: Алла Надточій



Слово: досвід (шалений)



«Це була робота з різними людьми… За 5 років роботи ми побачили як можна по-різному працювати, коли керують різні люди. Це досвід, це те, що робить нас сильнішими і дає надію на те, що треба йти вперед. Вибори показали, що люди готові до змін і бажають цих змін. Треба просто більше працювати над цим».





Депутат: Юрій Безпятко



Слово: відкритість



«Усе, що в Луцьку відбувалося, раніше відбувалося якось кулуарно, ніхто не розумів що і до чого. Тепер було дуже багато зустрічей, особливо в моїй роботі. Ремонти прибудинкових територій, парки, сквери, обговорювали навіть, де ставити лавки. Раніше у людей ніхто не запитував. Мені на вулиці Ківерцівській сказали: «Дуже дякуємо, що ти до нас прийшов, бо ти перший депутат, який за 40 років тут побував». Навіть у мерію будь-хто міг заходити, хай і критикують встановлення турнікетів (у нас війна, усе може бути). Завжди треба зважувати реальність, а не якісь забаганки, бо одні люди до обіду думають так, після обіду – інакше. Треба зважати на те, що в нас йде війна, і треба жити місту, і культурні заходи мають відбуватися. Має бути органічний симбіоз, де всім буде комфортно жити».





Депутат: Аркадій Соломатін



Слово: спільність



«Я людина емоційна. Зрозумів, що на початку і в кінці каденції я був різним. Зрозумів, що питання не можна ставити жорстко, різко, адже колись вважав, що правий тільки я. Зрозумів, що для добробуту міста з опонентами потрібно шукати спільну мову, бо раніше я її не шукав. Пам’ятаю, покійний Микола Романюк казав: «Через 5 років ви багато чого зміните». Згадую його слова… Воно так і є».





Депутат: Ігор Поліщук



Слово: важко обрати одне, швидше – результативність



«Мені важко описати каденцію одним словом…Вона була дуже різною у різні роки. Безумовно, хотілося б, аби було більше єдності у сесійній залі, щоб депутати більше об’єднувалися навколо міських проблем, шляхів їх вирішення, а дискусії, що мали місце в залі, точилися навколо того, як ці проблеми ефективно вирішувати. Якби так було, результати були б кращими. З точки зору господарської діяльності і тих змін, які отримало місто, це був прорив. І в галузі ЖКГ, і в облаштуванні парків, скверів, освітлення, впровадженні електронного квитка, перенесення Центрального ринку і багато-багато інших непростих рішень, ефект від яких ми побачимо згодом. Напевно, що ця каденція була складна, проте не зважаючи на всі перипетії та політичні складнощі, вона була результативна. Щиро сподіваюся, що наступна буде ще більш результативною, але люди, які прийдуть у залу, більше дбатимуть про інтереси та проблеми міста, бо в нас їх дуже багато. Накладає відбиток і пандемія коронавірусу.



Зі свого досвіду скажу, що 5 років минають дуже швидко. І через рік ніхто не пам’ятатиме полум’яні виступи з трибуни на політичну тематику, а зроблені справи для добробуту міста залишаються надовго».





Депутатка: Анна Мовяк



Слово: одним не обійдешся



«Перші роки це була політика у хорошому розумінні цього слова, коли ти просуваєш ідеї, аргументуєш, дискутуєш. Для мене Луцькрада була прикладом ведення дискусії в сесійній залі. У порівнянні з Верховною Радою, наша була на висоті. Після смерті міського голови був суцільний треш...».





Депутат: Андрій Козюра



Слово: доленосність



«Був переломний момент і в місті, і в державі, і в світі. Ми бачимо, наскільки змінюється наше життя, світовий порядок… Це відбулося і в міській раді, зокрема що стосується Старого ринку, багатьох інших питань. Вважаю, що багато було зроблено і досягнуто, на цьому не можна зупинятися. Ця міська рада прийняла чимало доленосних рішень, які в подальшому будуть працювати на користь Луцьку. Тобто, якщо речі, які ми заклали у програмах, продовжать, приймуть стратегію розвитку міста, то у Луцьку буде жити комфортніше, а туристи із задоволенням приїжджатимуть до нас милуватися і захоплюватися».





Депутатка: Майя Шостак



Слово: відповідальність



«Депутати сьомого скликання пропрацювали плідно, не боялися брати на себе відповідальні рішення, бачили перспективу для розвитку міста. У сесійній залі було по-різному, але в цьому виточувалася істина, що працюватимуть на благо наших людей».





Депутат: Євген Ткачук



Слово: справи (хороші)



«У цій каденції була велика трагедія – смерть Миколи Ярославовича Романюка, у якого я був правою рукою. У нас завжди була дискусія, ми знаходили компроміси. Як зараз пам’ятаю його фразу, коли я на емоціях до нього приходив: «Женік, давай із цією думкою переспимо до завтра». Дійсно, зранку ситуація вже стояла не так гостро. Останні три роки у нас була нова команда молодих та амбітних. Було багато в місті зроблено, лучани дякують, тому сподіваюся, що хороші справи для Луцька і лучан продовжаться».





Депутат: Микола Яручик



Слово: життя



«Було різне за ці 5 років, я бачив різне… І ситуацію після виборів, і під час роботи, і після смерті міського голови, і перед виборами… Цей досвід був для мене життєвим, можна сказати навіть повчальним».





Депутат: Артем Запотоцький



Слово: досвід (який не купиш за гроші)



«Я побачив людей з різних сторін і зробив свої висновки».





Депутат: Павло Данильчук



Слово: важко обрати одне через два різні етапи



«Ця каденція склалася з двох частин: із конструктивною діяльністю за мерства Миколи Романюка та чітким розподілом влада-опозиція в останні роки. Місто, маючи великі переваги завдяки децентралізації, багато втратило та мало використало шансів на розвиток через безголовість урядування».





Депутат: Тарас Шляхтич



Слово: досвід



«Для мене ці 5 років одним словом – це досвід. Оскільки, з огляду на всі перипетії цієї п'ятирічки, досвіду отримав достатньо».



Занотувала Надія МІЩУК

Фото - Володимира МАКСИМЧУКА





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