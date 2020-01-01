Луцькрада не може взяти у комунальну власність дитячу залізницю, яку планують закрити





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Нагадаємо, у вересні цього року стало відомо, що дитячу залізницю у Луцьку, яка функціонує у місті вже понад 60 років, планують закрити. В АТ «Укрзалізниця» попередили, що заклад хочуть ліквідувати до 15 грудня 2020 року. Згодом лучани зареєстрували петицію, аби у Луцьку не закривали залізницю.



З метою збереження дитячої залізниці Луцька міська рада надіслала ряд клопотань щодо передачі її на баланс міської територіальної громади. Відповідні листи спрямували на адреси АТ «Укрзалізниця» та її підрозділів (Рівненська дирекція залізничних перевезень, регіональна філія «Львівська залізниця»), Міністерства інфраструктури України. Нещодавно такий же лист направили й прем’єр-міністру України.



У свою чергу, Міністерство інфраструктури України запевняє у підтримці збереження функціонування дитячих залізниць в Україні, проте не може втручатися в господарську діяльність товариства.



Тож перемовини щодо долі Луцької дитячої залізниці тривають. У міськраді сподіваються на позитивне вирішення цього питання, що залізниця все ж перейде у власність Луцької територіальної громади.







Довідка:



Луцька дитяча залізниця – заклад позашкільної освіти та профорієнтації дітей у місті Луцьку. Її відкриття відбулось в листопаді далекого 1954 року. Протяжність маршруту становить 1,5 км та налічує 2 станції: «Водограй» та «Росинка», а тривалість проїзду між ними - близько 7 хвилин. У 2009 році відбулася заміна тягового тепловоза.



Нині на Луцькій дитячій залізниці проходять позашкільне навчання близько 500 школярів 5-11-го класів. Щотижневі заняття відбуваються у приміщенні станції «Росинка», а навчально-виробнича практика - на станціях, у потязі та на прилеглому залізничному господарстві. Штат дитячої залізниці налічує 9 працівників.



Приміщення станції «Росинка» визнане найкращим об’єктом архітектури міста Луцька, йому неодноразово намагалися надати статусу архітектурної пам’ятки.



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