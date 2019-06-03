На Волині виявили позашляховик з підробленими номерами кузова





Про це йдеться на сторінці



Житель Дніпропетровщини мав намір перереєструвати Toyota RAV4, 2017 року випуску, однак працівники Ковельського сервісного центру МВС разом із експертною службою під час перевірки документів і огляду транспортного засобу виявили підробку номеру кузова.



Про цей факт працівники сервісного центру МВС повідомили до відділу поліції.



Головне фото - ілюстративне.

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