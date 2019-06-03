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На Волині виявили позашляховик з підробленими номерами кузова

На Волині виявили позашляховик з підробленими номерами кузова
Працівники Ковельського сервісного центру МВС разом із експертною службою виявили підроблені номера кузова автомобіля.

Про це йдеться на сторінці сервісного центру МВС у Волинській області.

Житель Дніпропетровщини мав намір перереєструвати Toyota RAV4, 2017 року випуску, однак працівники Ковельського сервісного центру МВС разом із експертною службою під час перевірки документів і огляду транспортного засобу виявили підробку номеру кузова.

Про цей факт працівники сервісного центру МВС повідомили до відділу поліції.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: підроблені номера кузова, Волинь, сервісний центр
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Коментарі 1
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На фото рав4 не 17 того року випуску..........
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