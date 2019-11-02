На Одещинні матір із 9-річною донькою потрапили до реанімації через отруєння грибами. ВІДЕО
Сьогодні, 13:30
В Одеській області після вечері з грибів, які мати з донькою збирали у лісі поблизу Саврані, обоє опинились у важкому стані в реанімації.
Про це йдеться 4 листопада в ТСН.
9-річну доньку із симптомами отруєння спочатку доправили до обласної дитячої лікарні. Але стан її стрімко погіршувався, й медики вирішили транспортувати дівчинку до столичного «Охматдиту». Зараз вона у комі.
Волонтери збирають кошти на лікування родини. За їхніми словами, в Саврані матері спочатку відмовили у шпиталізації через те, що вона не мала грошей на ліки. Лише після їхнього втручання її помістили в реанімацію.
«Нам одразу ввечері один раз прокапали, а вранці сказали - гроші є, лягайте, грошей немає – вільні, вас ніхто не тримає, напишіть лише відмову», - розповідає жінка.
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Про це йдеться 4 листопада в ТСН.
9-річну доньку із симптомами отруєння спочатку доправили до обласної дитячої лікарні. Але стан її стрімко погіршувався, й медики вирішили транспортувати дівчинку до столичного «Охматдиту». Зараз вона у комі.
Волонтери збирають кошти на лікування родини. За їхніми словами, в Саврані матері спочатку відмовили у шпиталізації через те, що вона не мала грошей на ліки. Лише після їхнього втручання її помістили в реанімацію.
«Нам одразу ввечері один раз прокапали, а вранці сказали - гроші є, лягайте, грошей немає – вільні, вас ніхто не тримає, напишіть лише відмову», - розповідає жінка.
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