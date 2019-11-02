На Одещинні матір із 9-річною донькою потрапили до реанімації через отруєння грибами. ВІДЕО





Про це йдеться 4 листопада в



9-річну доньку із симптомами отруєння спочатку доправили до обласної дитячої лікарні. Але стан її стрімко погіршувався, й медики вирішили транспортувати дівчинку до столичного «Охматдиту». Зараз вона у комі.



Волонтери збирають кошти на лікування родини. За їхніми словами, в Саврані матері спочатку відмовили у шпиталізації через те, що вона не мала грошей на ліки. Лише після їхнього втручання її помістили в реанімацію.



«Нам одразу ввечері один раз прокапали, а вранці сказали - гроші є, лягайте, грошей немає – вільні, вас ніхто не тримає, напишіть лише відмову», - розповідає жінка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одеській області після вечері з грибів, які мати з донькою збирали у лісі поблизу Саврані, обоє опинились у важкому стані в реанімації.Про це йдеться 4 листопада в ТСН. 9-річну доньку із симптомами отруєння спочатку доправили до обласної дитячої лікарні. Але стан її стрімко погіршувався, й медики вирішили транспортувати дівчинку до столичного «Охматдиту». Зараз вона у комі.Волонтери збирають кошти на лікування родини. За їхніми словами, в Саврані матері спочатку відмовили у шпиталізації через те, що вона не мала грошей на ліки. Лише після їхнього втручання її помістили в реанімацію.«Нам одразу ввечері один раз прокапали, а вранці сказали - гроші є, лягайте, грошей немає – вільні, вас ніхто не тримає, напишіть лише відмову», - розповідає жінка.

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