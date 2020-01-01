Зеленський звільнив Трофімова з посади заступника голови Офісу президента

Володимир Зеленський звільнив Сергія Трофімова з посади першого заступника керівника Офісу президента України.



Про це



У документі зазначається, що Сергія Трофімова звільнили з посади згідно з поданою ним заявою.



Іншим указом №483/2020 Володимир Зеленський призначив Трофімова радником президента України (поза штатом).



Довідка:



Освіта: закінчив Запорізький будівельний технікум, Бізнес школу «Міжнародний інститут менеджменту» (МІМ-Київ).



У 2005 році розпочав трудову діяльність у ТОВ «Студія Квартал 95».



З 2007 року працював виконавчим продюсером ТОВ «Студія Квартал 95».



Указом Президента України 21 травня 2019 року був призначений першим заступником Глави адміністрації президента України.



Указом Президента України 25 червня 2019 року був призначений першим заступником керівника Офісу президента України.



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