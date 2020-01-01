Уряд поки не планує вводити локдаун, але жорсткіші обмеження не виключені, – Шмигаль

Локдаун цілої країни уряд наразі не планує, але до жорсткіших обмежень можуть вдатися, залежно від ситуації.Про це повідомив під час засідання уряду у середу, 4 листопада, Прем'єр-міністр України, передає кореспондент УНН.“Всі ми бачимо, що дуже багато країн в Європі та світі зачиняються на повторний жорсткий локдаун. Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія, Чехія уже ввели жорсткі обмеження. При тому, що це країни із дуже потужними медичними системами і ресурсами. Ми зараз не збираємося іти цим шляхом та вводити локдаун цілої країни. Але якщо ми побачимо подальше погіршення ситуації, то це фактично змусить уряд вдатися до більш жорстких обмежень”, - сказав Денис Шмигаль.