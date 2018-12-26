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Кабмін погодив звільнення трьох голів ОДА

Кабмін погодив звільнення трьох голів ОДА
Кабінет міністрів погодив звільнення голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської обласних державних адміністрацій - Віталія Федоріва, Максима Куцого та Романа Грищенка.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду, - інформує "Українська правда".

Зазначається, що члени Кабміну ухвалили погодити проєкти указів президента про звільнення:

- Федоріва Віталія Васильовича з посади голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації (за угодою сторін).

- Куцого Максима Васильовича з посади голови Одеської обласної державної адміністрації (за угодою сторін).

- Грищенка Романа Сергійовича з посади голови Сумської обласної державної адміністрації (за угодою сторін).

Також уряд дав згоду на звільнення декількох голів райдержадміністрацій.

Крім того, міністр Кабміну Олег Немчінов озвучив пропозиції призначити розпорядженням Кабінету міністрів Куцька Володимира Володимировича заступником голови Державної служби експортного контролю; Магалецьку Владиславу Валеріївну - головою Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; Шишман Ганну Федорівну - головою Державного агентства рибного господарства України.

Кабмін ці призначення підтримав.


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Теги: голови, ОДА, звільнення
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