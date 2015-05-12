Родини загиблих на Сході України військовослужбовців отримають доплату до соціальних виплат
Сьогодні, 20:17
Уряд затвердив надання державної адресної допомоги до пенсійних або соціальних виплат членам сімей загиблих на Сході України військовослужбовців та учасників добровольчих формувань.
Допомога виплачуватиметься тим членам родини, які втратили годувальника, - інформує Міністерство у справах ветеранів війни.
Розмір виплат одному члену сім’ї має становити не менше ніж 7 800 грн, на двох і більше членів сім’ї – не менше ніж 6 100 гривень кожному.
Відзначається, що адресна допомога надаватиметься в межах максимального розміру пенсії, встановленого законом (17 120 грн до 1 грудня 2020 року, а з 1 грудня 2020 року – 17 690 грн).
Так, члени сімей загиблих добровольців отримають допомогу в листопаді з доплатою з серпня 2020 року, згідно змін, внесених в постанову уряду №674 «Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб» від 3 серпня 2020 року.
Відповідно до рішення КМУ, Міністерство соціальної політики та пенсійний фонд мають забезпечити перерахунок пенсій та державної соціальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців та добровольців в АТО/ООС, за матеріалами пенсійних справ.
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Допомога виплачуватиметься тим членам родини, які втратили годувальника, - інформує Міністерство у справах ветеранів війни.
Розмір виплат одному члену сім’ї має становити не менше ніж 7 800 грн, на двох і більше членів сім’ї – не менше ніж 6 100 гривень кожному.
Відзначається, що адресна допомога надаватиметься в межах максимального розміру пенсії, встановленого законом (17 120 грн до 1 грудня 2020 року, а з 1 грудня 2020 року – 17 690 грн).
Так, члени сімей загиблих добровольців отримають допомогу в листопаді з доплатою з серпня 2020 року, згідно змін, внесених в постанову уряду №674 «Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб» від 3 серпня 2020 року.
Відповідно до рішення КМУ, Міністерство соціальної політики та пенсійний фонд мають забезпечити перерахунок пенсій та державної соціальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців та добровольців в АТО/ООС, за матеріалами пенсійних справ.
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