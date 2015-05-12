Родини загиблих на Сході України військовослужбовців отримають доплату до соціальних виплат

Уряд затвердив надання державної адресної допомоги до пенсійних або соціальних виплат членам сімей загиблих на Сході України військовослужбовців та учасників добровольчих формувань.Допомога виплачуватиметься тим членам родини, які втратили годувальника, - інформує Міністерство у справах ветеранів війни.Розмір виплат одному члену сім’ї має становити не менше ніж 7 800 грн, на двох і більше членів сім’ї – не менше ніж 6 100 гривень кожному.Відзначається, що адресна допомога надаватиметься в межах максимального розміру пенсії, встановленого законом (17 120 грн до 1 грудня 2020 року, а з 1 грудня 2020 року – 17 690 грн).Так, члени сімей загиблих добровольців отримають допомогу в листопаді з доплатою з серпня 2020 року, згідно змін, внесених в постанову уряду №674 «Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб» від 3 серпня 2020 року.Відповідно до рішення КМУ, Міністерство соціальної політики та пенсійний фонд мають забезпечити перерахунок пенсій та державної соціальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців та добровольців в АТО/ООС, за матеріалами пенсійних справ.