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Повертаючись з Польщі, українець втратив на кордоні понад 80 тисяч доларів

Повертаючись з Польщі, українець втратив на кордоні понад 80 тисяч доларів
У пункті пропуску «Шегині-Медика» працівники митниці виявили у чоловіка понад 90 тисяч доларів.

Про це інформує Галицька митниця Держмитслужби.

Зазначається, що громадянин України, 33-річний мешканець Львівщини, прибув з Польщі як водій мікроавтобуса смугою руху «зелений коридор». Однак митники вирішили ретельно оглянули авто. У сумці серед особистих речей виявили 93 226 доларів США. Валюту громадянин не задекларував. 11 686 доларів повернули громадянину (еквівалент 10 тис. євро).

Вилучили за протоколом про порушення митних правил - 81 540 дол.США.

Довідково: фізичні особи, незалежно від статусу (резидент/нерезидент) як при в’їзді, так і при виїзді з України зобов’язані задекларувати валюту та банківські метали в сумі/вартістю, що дорівнює або перевищує в еквіваленті 10 тис. євро.

Повертаючись з Польщі, українець втратив на кордоні понад 80 тисяч доларів
Повертаючись з Польщі, українець втратив на кордоні понад 80 тисяч доларів

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Теги: українець, готівка, Польща, митники
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