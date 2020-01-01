Повертаючись з Польщі, українець втратив на кордоні понад 80 тисяч доларів
Сьогодні, 16:26
У пункті пропуску «Шегині-Медика» працівники митниці виявили у чоловіка понад 90 тисяч доларів.
Про це інформує Галицька митниця Держмитслужби.
Зазначається, що громадянин України, 33-річний мешканець Львівщини, прибув з Польщі як водій мікроавтобуса смугою руху «зелений коридор». Однак митники вирішили ретельно оглянули авто. У сумці серед особистих речей виявили 93 226 доларів США. Валюту громадянин не задекларував. 11 686 доларів повернули громадянину (еквівалент 10 тис. євро).
Вилучили за протоколом про порушення митних правил - 81 540 дол.США.
Довідково: фізичні особи, незалежно від статусу (резидент/нерезидент) як при в’їзді, так і при виїзді з України зобов’язані задекларувати валюту та банківські метали в сумі/вартістю, що дорівнює або перевищує в еквіваленті 10 тис. євро.
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Про це інформує Галицька митниця Держмитслужби.
Зазначається, що громадянин України, 33-річний мешканець Львівщини, прибув з Польщі як водій мікроавтобуса смугою руху «зелений коридор». Однак митники вирішили ретельно оглянули авто. У сумці серед особистих речей виявили 93 226 доларів США. Валюту громадянин не задекларував. 11 686 доларів повернули громадянину (еквівалент 10 тис. євро).
Вилучили за протоколом про порушення митних правил - 81 540 дол.США.
Довідково: фізичні особи, незалежно від статусу (резидент/нерезидент) як при в’їзді, так і при виїзді з України зобов’язані задекларувати валюту та банківські метали в сумі/вартістю, що дорівнює або перевищує в еквіваленті 10 тис. євро.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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