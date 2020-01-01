Повертаючись з Польщі, українець втратив на кордоні понад 80 тисяч доларів

У пункті пропуску «Шегині-Медика» працівники митниці виявили у чоловіка понад 90 тисяч доларів.Про це інформує Галицька митниця Держмитслужби.Зазначається, що громадянин України, 33-річний мешканець Львівщини, прибув з Польщі як водій мікроавтобуса смугою руху «зелений коридор». Однак митники вирішили ретельно оглянули авто. У сумці серед особистих речей виявили 93 226 доларів США. Валюту громадянин не задекларував. 11 686 доларів повернули громадянину (еквівалент 10 тис. євро).Вилучили за протоколом про порушення митних правил - 81 540 дол.США.фізичні особи, незалежно від статусу (резидент/нерезидент) як при в’їзді, так і при виїзді з України зобов’язані задекларувати валюту та банківські метали в сумі/вартістю, що дорівнює або перевищує в еквіваленті 10 тис. євро.