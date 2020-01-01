Відомо, хто переміг на виборах мера Рожища





Згідно з протоколами результатів голосування на виборах голови Рожищенської громади переміг Вячеслав Анатолійович Поліщук, - інформують на сайті Рожищенської міськради.



За нього віддали свій голос 3025 виборців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рожищенська міська територіальна виборча комісія оприлюднила офіційні результати місцевих виборів, які відбулись 25 жовтня 2020 року.Згідно з протоколами результатів голосування на виборах голови Рожищенської громади переміг, - інформують на сайті Рожищенської міськради.За нього віддали свій голос 3025 виборців.

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