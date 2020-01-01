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Відомо, хто переміг на виборах мера Рожища

Відомо, хто переміг на виборах мера Рожища
Рожищенська міська територіальна виборча комісія оприлюднила офіційні результати місцевих виборів, які відбулись 25 жовтня 2020 року.

Згідно з протоколами результатів голосування на виборах голови Рожищенської громади переміг Вячеслав Анатолійович Поліщук, - інформують на сайті Рожищенської міськради.

За нього віддали свій голос 3025 виборців.

Відомо, хто переміг на виборах мера Рожища

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Теги: мер, Рожище, вибори
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