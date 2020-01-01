«Інвестор» створив у луцькій школі фонд допомоги талановитим учням. ФОТО*





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“Така ідея з’явилася під час розмови із директором школи Іваном Леушем. Навчальні заклади не завжди мають можливість, щоб профінансувати учням поїздки на різноманітні турніри та змагання. Але талановитих дітей треба підтримувати і мотивувати. Тому вирішив створити спеціальний фонд, гроші з якого будуть іти саме на такі потреби: допомогу та мотивацію здібних учнів”, - розповів директор “Інвестора” Андрій Разумовський. До слова, саме в цьому закладі він навчався в старших класах, тож для меценатства вибрав рідну школу.



Наразі у НВК №26 навчається 2 120 учнів. Серед них - багато тих, хто бере активну участь у різноманітних конкурсах та змаганнях.



“Наші учні два роки підряд займали перше місце у складі збірної Луцька на Всеукраїнському турнірі юних правознавців. Ми просили в піклувальної ради, щоб виділили гроші на поїздку, а це - і дорога, і проживання, і оргвнесок. Також їздили на Всеукраїнський конкурс з української мови, який відбувається в Чернівцях, і знову ж таки - виникало питання про те, щоб виділити гроші. А таких конкурсів є багато”, - розповів директор НВК №26 Іван Леуш.



Кошти зі створеного фонду будуть виділяти не лише на участь в конкурсах, а й для нагородження переможців.



“Було б добре, якби до такої ініціативи долучилися інші луцькі бізнесмени і подібні фонди з’явилися у всіх школах, щоб всі луцькі школярі мали можливість проявляти себе та отримували гідні нагороди за свої старання”, - підсумував зустріч Андрій Разумовський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для підтримки обдарованих учнів найбільшої луцької школи - НВК №26 будівельна компанія “Інвестор” відкрила спеціальний фонд і передала 25 тисяч гривень.Про це йдеться на сайті будівельної компанії.“Така ідея з’явилася під час розмови із директором школи. Навчальні заклади не завжди мають можливість, щоб профінансувати учням поїздки на різноманітні турніри та змагання. Але талановитих дітей треба підтримувати і мотивувати. Тому вирішив створити спеціальний фонд, гроші з якого будуть іти саме на такі потреби: допомогу та мотивацію здібних учнів”, - розповів директор “Інвестора”. До слова, саме в цьому закладі він навчався в старших класах, тож для меценатства вибрав рідну школу.Наразі у НВК №26 навчається 2 120 учнів. Серед них - багато тих, хто бере активну участь у різноманітних конкурсах та змаганнях.“Наші учні два роки підряд займали перше місце у складі збірної Луцька на Всеукраїнському турнірі юних правознавців. Ми просили в піклувальної ради, щоб виділили гроші на поїздку, а це - і дорога, і проживання, і оргвнесок. Також їздили на Всеукраїнський конкурс з української мови, який відбувається в Чернівцях, і знову ж таки - виникало питання про те, щоб виділити гроші. А таких конкурсів є багато”, - розповів директор НВК №26 Іван Леуш.Кошти зі створеного фонду будуть виділяти не лише на участь в конкурсах, а й для нагородження переможців.“Було б добре, якби до такої ініціативи долучилися інші луцькі бізнесмени і подібні фонди з’явилися у всіх школах, щоб всі луцькі школярі мали можливість проявляти себе та отримували гідні нагороди за свої старання”, - підсумував зустріч Андрій Разумовський.

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