Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 5 листопада
Сьогодні, 20:00
У четвер у Волинській області очікують мінливу хмарність.
У Луцьку, Володимир-Волинському, Маневичах, Ковелі, Любешеві можливий невеликий дощ. У Світязі – без опадів за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +3…+5 градусів, удень – +8…+10. Вітер північний, північно-західний і західний, 1-5 м/с. У другій половині тижня прогнозують мінливу хмарність, місцями – дощ.
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У Луцьку, Володимир-Волинському, Маневичах, Ковелі, Любешеві можливий невеликий дощ. У Світязі – без опадів за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +3…+5 градусів, удень – +8…+10. Вітер північний, північно-західний і західний, 1-5 м/с. У другій половині тижня прогнозують мінливу хмарність, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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