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Владика Михаїл вперше відвідав волинську громаду після переходу до ПЦУ

Владика Михаїл вперше відвідав волинську громаду після переходу до ПЦУ
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл очолив божественну літургію в храмі Воздвиження хреста Господнього села Ощів Горохівського деканату.

Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії Православної церкви України.

У 21-шу неділю після П’ятдесятниці разом із митрополитом молилися: декан протоієрей Андрій Сидор, настоятель священник Тарас Сидорук, інше духовенство благочиння.

Перші відвідини волинським архіпастирем парафії, яка вийшла з Московського Патріархату й увійшла в Православну церкву України, завершилися нагородженням церковними відзнаками активних парафіян та традиційною спільною хресною ходою.

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Теги: Ощів, ПЦУ, Горохівський деканат, митрополит Михаїл
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