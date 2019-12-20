Владика Михаїл вперше відвідав волинську громаду після переходу до ПЦУ

Михаїл очолив божественну літургію в храмі Воздвиження хреста Господнього села Ощів Горохівського деканату.



Про це



У 21-шу неділю після П’ятдесятниці разом із митрополитом молилися: декан протоієрей Андрій Сидор, настоятель священник Тарас Сидорук, інше духовенство благочиння.



Перші відвідини волинським архіпастирем парафії, яка вийшла з Московського Патріархату й увійшла в Православну церкву України, завершилися нагородженням церковними відзнаками активних парафіян та традиційною спільною хресною ходою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митрополит Луцький і Волинськийочолив божественну літургію в храмі Воздвиження хреста Господнього села Ощів Горохівського деканату.Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії Православної церкви України.У 21-шу неділю після П’ятдесятниці разом із митрополитом молилися: декан протоієрей, настоятель священник, інше духовенство благочиння.Перші відвідини волинським архіпастирем парафії, яка вийшла з Московського Патріархату й увійшла в Православну церкву України, завершилися нагородженням церковними відзнаками активних парафіян та традиційною спільною хресною ходою.

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