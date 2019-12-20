Владика Михаїл вперше відвідав волинську громаду після переходу до ПЦУ
Сьогодні, 18:30
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл очолив божественну літургію в храмі Воздвиження хреста Господнього села Ощів Горохівського деканату.
Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії Православної церкви України.
У 21-шу неділю після П’ятдесятниці разом із митрополитом молилися: декан протоієрей Андрій Сидор, настоятель священник Тарас Сидорук, інше духовенство благочиння.
Перші відвідини волинським архіпастирем парафії, яка вийшла з Московського Патріархату й увійшла в Православну церкву України, завершилися нагородженням церковними відзнаками активних парафіян та традиційною спільною хресною ходою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії Православної церкви України.
У 21-шу неділю після П’ятдесятниці разом із митрополитом молилися: декан протоієрей Андрій Сидор, настоятель священник Тарас Сидорук, інше духовенство благочиння.
Перші відвідини волинським архіпастирем парафії, яка вийшла з Московського Патріархату й увійшла в Православну церкву України, завершилися нагородженням церковними відзнаками активних парафіян та традиційною спільною хресною ходою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Повідомили, скільки водіїв луцьких маршруток та тролейбусів покарають за порушення карантину
Сьогодні, 19:15
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 5 листопада
Сьогодні, 19:00
Владика Михаїл вперше відвідав волинську громаду після переходу до ПЦУ
Сьогодні, 18:30
Неймовірна осінь у луцькому парку. ФОТО
Сьогодні, 18:08
В канали у луцькому парку випустили 600 кілограмів білого амура
Сьогодні, 17:39