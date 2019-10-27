Неймовірна осінь у луцькому парку. ФОТО





Мальовничі осінні пейзажі центрального парку Луцька зазнімкував луцький фотограф Віктор Петрук. Фото він оприлюднив на своїй



На світлинах – вкриті жовтим листям доріжки, лавки і місточки.











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