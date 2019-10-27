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Неймовірна осінь у луцькому парку. ФОТО

Неймовірна осінь у луцькому парку. ФОТО
Розмаїття кольорів природи особливо вражає восени, коли дерева майоріють ще зеленими, жовтими, червоними, коричневими, багряними, золотими барвами.

Мальовничі осінні пейзажі центрального парку Луцька зазнімкував луцький фотограф Віктор Петрук. Фото він оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці.

На світлинах – вкриті жовтим листям доріжки, лавки і місточки.

Неймовірна осінь у луцькому парку. ФОТО
Неймовірна осінь у луцькому парку. ФОТО
Неймовірна осінь у луцькому парку. ФОТО
Неймовірна осінь у луцькому парку. ФОТО
Неймовірна осінь у луцькому парку. ФОТО
Неймовірна осінь у луцькому парку. ФОТО
Неймовірна осінь у луцькому парку. ФОТО
Неймовірна осінь у луцькому парку. ФОТО
Неймовірна осінь у луцькому парку. ФОТО
Неймовірна осінь у луцькому парку. ФОТО
Неймовірна осінь у луцькому парку. ФОТО
Неймовірна осінь у луцькому парку. ФОТО
Неймовірна осінь у луцькому парку. ФОТО
Неймовірна осінь у луцькому парку. ФОТО




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Теги: Віктор Петрук, осінь, фоторепортаж, парк, Луцьк, листя
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