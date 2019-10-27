Неймовірна осінь у луцькому парку. ФОТО
Сьогодні, 18:08
Розмаїття кольорів природи особливо вражає восени, коли дерева майоріють ще зеленими, жовтими, червоними, коричневими, багряними, золотими барвами.
Мальовничі осінні пейзажі центрального парку Луцька зазнімкував луцький фотограф Віктор Петрук. Фото він оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці.
На світлинах – вкриті жовтим листям доріжки, лавки і місточки.
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Мальовничі осінні пейзажі центрального парку Луцька зазнімкував луцький фотограф Віктор Петрук. Фото він оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці.
На світлинах – вкриті жовтим листям доріжки, лавки і місточки.
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