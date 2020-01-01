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У луцьких нацгвардійців – «дембель». ФОТО

У луцьких нацгвардійців – «дембель». ФОТО
Семеро нацгвардійців повертаються додому після проходження півторарічної строкової служби у військовій частині Луцька.

Про це повідомляє пресслужба військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.

"Кожен з них буде з приємністю згадувати армійські будні, адже за цей час хлопці змужніли, стали впевненішими у собі, відповідальнішими, опанували нові знання, які неодмінно знадобляться у подальшому житті", - йдеться у дописі.

За сумлінну службу і старанне виконання службових обов’язків гвардійці отримали подяки від командування частини.

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Теги: луцька нацгвардія, звільнені у запас, військова частина
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