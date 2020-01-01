У луцьких нацгвардійців – «дембель». ФОТО
Сьогодні, 08:10
Семеро нацгвардійців повертаються додому після проходження півторарічної строкової служби у військовій частині Луцька.
Про це повідомляє пресслужба військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.
"Кожен з них буде з приємністю згадувати армійські будні, адже за цей час хлопці змужніли, стали впевненішими у собі, відповідальнішими, опанували нові знання, які неодмінно знадобляться у подальшому житті", - йдеться у дописі.
За сумлінну службу і старанне виконання службових обов’язків гвардійці отримали подяки від командування частини.
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Про це повідомляє пресслужба військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.
"Кожен з них буде з приємністю згадувати армійські будні, адже за цей час хлопці змужніли, стали впевненішими у собі, відповідальнішими, опанували нові знання, які неодмінно знадобляться у подальшому житті", - йдеться у дописі.
За сумлінну службу і старанне виконання службових обов’язків гвардійці отримали подяки від командування частини.
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