У луцьких нацгвардійців – «дембель». ФОТО





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"Кожен з них буде з приємністю згадувати армійські будні, адже за цей час хлопці змужніли, стали впевненішими у собі, відповідальнішими, опанували нові знання, які неодмінно знадобляться у подальшому житті", - йдеться у дописі.



За сумлінну службу і старанне виконання службових обов’язків гвардійці отримали подяки від командування частини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Семеро нацгвардійців повертаються додому після проходження півторарічної строкової служби у військовій частині Луцька.Про це повідомляє пресслужба військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцьк."Кожен з них буде з приємністю згадувати армійські будні, адже за цей час хлопці змужніли, стали впевненішими у собі, відповідальнішими, опанували нові знання, які неодмінно знадобляться у подальшому житті", - йдеться у дописі.За сумлінну службу і старанне виконання службових обов’язків гвардійці отримали подяки від командування частини.

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