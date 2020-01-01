На трасі «Устилуг – Луцьк - Рівне» вантажівка злетіла з дороги у кювет. ФОТО

На автодорозі «Устилуг – Луцьк - Рівне» неподалік села Дерев'яне Рівненського району з проїжджої частини дороги у кювет з'їхав вантажний автомобіль марки Mercedes-Benz.Повідомлення від поліції про автопригоду надійшло 4 листопада о 07:20, інформує ГУ ДСНС у Рівненській області.На місце виклику направили чергове відділення бійців 4-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Клевань.Рятувальники за допомогою буксирувального троса витягнули автомобіль з кювету, після чого водій зміг продовжити рух. Внаслідок пригоди водій не постраждав.Як розповів сам водій, під час руху в сторону Рівного перед ним зненацька на дорогу вибігла косуля. Чоловік, щоб уникнути зіткнення, машинально повернув кермо вправо і з'їхав в кювет.До надання допомоги залучили одну одиницю пожежної техніки та четверо рятувальників.