У Луцьку відбулася акція «Два роки без Каті Гандзюк: замовники досі не покарані». ФОТО

В обласному центрі Волині відбулася акція присвячена річниці з дня смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк.Захід відбувся увечері, 4 листопада, на Театральному майдані Луцька.Кожного року 4 листопада ми виходимо на вулиці, аби вшанувати пам'ять Каті та висловити свої вимоги щодо справедливого розслідування цієї справи.Як повідомила одна з організаторок акції Марія Доманська, аналогічні івенти відбуваються у багатьох містах України.«Через пандемію наша акція буде нечисельною, але основний її меседж – нагадати, що люди, які замовили і вчинили вбивство Катерини Гандзюк, досі не сидять у в’язниці, судовий процес, який триває зараз, має багато порушень, але завдяки посиленій увазі ЗМІ та громадськості загалом можна це виправити. Сьогодні ми хочемо сказати, що Катя Гандзюк не одна людина, яка постраждала від злочинних угрупувань. Ця історія про те, що кожен може бути Катею Гандзюк. Ми повинні тримати цю справу під контролем, щоб справедливість була відновлена, злочинці сиділи в тюрмах, і в нашій країні панувало правосуддя», - сказала Марія Доманська.Під час заходу присутні переглянули фільм про Катерину Гандзюк.Нагадаємо, що напад на активістку стався 31 липня 2018 року. Її облили літром сірчаної кислоти, внаслідок чого вона отримала майже 40% опіків тіла. Катя перенесла 14 операцій протягом 3-х місяців. Незважаючи на всі зусилля лікарів, вона померла вранці 4 листопада 2018 року.Відразу після нападу на Катерину чимало небайдужих громадян України об’єдналися у боротьбі за справедливість у цьому злочині. Завдяки зусиллям активної частини суспільства, а також увазі міжнародної спільноти до справи Гандзюк, станом на сьогодні вдалося досягти таких результатів:- було звільнено та знято всі обвинувачення з непричетної особи Миколи Новікова, на якого намагалися нашвидкуруч повісити злочин.Ім’я цього чоловіка вже стало мемом, який демонструє методи роботи правоохоронців;- в червні минулого року група виконавців нападу отримала обвинувальні вироки від 2 до 6,5 років та відбуває покарання;- у СІЗО перебуває колишній помічник нардепа Ігор Павловський - один із організаторів вбивства;- у СІЗО перебуває колишній помічник депутата Херсонської облради, син херсонського кримінального авторитета - Олексій (Москал) Левін - один із організаторів вбивства;- у СІЗО перебуває діючий голова Херсонської облради Владислав Мангер - один із замовників вбивства.У жовтні цього року один із організаторів злочину Ігор Павловський та інші свідки у справі проти Мангера та Левіна надали в суді покази, що головним замовником нападу на Катерину був Владислав Мангер. Павловський пішов на угоду зі слідством, повідомив слідство та суд про тиск і залякування його і його родини, а згодом - попросив вибачення у родини Гандзюк за ухиляння від участі в судових засіданнях та надання неправдивих показів раніше. Цього ж місяця Павловський отримав вирок - 2 роки позбавлення волі з випробувальним терміном - 1 рік. Станом на зараз залишається в СІЗО у справі про херсонське кримінальне угрупування.Також у жовтні цього року один із інших замовників злочину Євген Рищук виграв вибори на посаду голови Олешківської ОТГ. Тієї громади, де відбувалася та відбувається незаконна вирубка лісу, проти якої виступала Катерина Гандзюк.На волі також перебуває інший замовник злочину - Андрій Гордєєв.