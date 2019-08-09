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У Нововолинську зіткнулися легковик і велосипед. ВІДЕО

У Нововолинську зіткнулися легковик і велосипед. ВІДЕО
У Нововолинську сталася невелика дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля і велосипеда.

Про це повідомляє БУГ.

Зіткнулися автомобіль червоного кольору та велосипед. Деталі події поки невідомі.

Свідки розповіли, що водій двоколісного транспорту в нормі.

Зазначимо, що в цей час йшов невеликий дощ. Видимість обмежена. Тому, шановні водії, будьте уважними та обережними.


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Теги: дтп, Волинь, Нововолинськ
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