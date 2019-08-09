У Нововолинську зіткнулися легковик і велосипед. ВІДЕО
Сьогодні, 21:17
У Нововолинську сталася невелика дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля і велосипеда.
Про це повідомляє БУГ.
Зіткнулися автомобіль червоного кольору та велосипед. Деталі події поки невідомі.
Свідки розповіли, що водій двоколісного транспорту в нормі.
Зазначимо, що в цей час йшов невеликий дощ. Видимість обмежена. Тому, шановні водії, будьте уважними та обережними.
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Про це повідомляє БУГ.
Зіткнулися автомобіль червоного кольору та велосипед. Деталі події поки невідомі.
Свідки розповіли, що водій двоколісного транспорту в нормі.
Зазначимо, що в цей час йшов невеликий дощ. Видимість обмежена. Тому, шановні водії, будьте уважними та обережними.
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У Нововолинську на проспекті Дружби сталася невелика ДТП. Зіткнулися автомобіль червоного кольору та велосипед. Деталі події поки невідомі. Свідки розповіли, що водій двоколісного транспорту в нормі. Зазначимо, що в цей час йшов невеликий дощ. Видимість обмежена. Тому, шановні водії, будьте уважними та обережними.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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