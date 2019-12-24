У волинському місті невідомі вкрали елементи пам'ятника. ФОТО





Про це повідомляє



Йдеться про пам'ятний знак на вулиці Устилузькій у Володимирі-Волинському. Зі встановленого пам’ятного знаку зникли металеві елементи: металевий ключ та скульптура.



Як видно із фото, зникли скульптура, яка була закомпонована зверху та ключ – знизу.





Як видно із фото за 23-тє жовтня 2020-го року, вже тоді скульптури зверху не було.



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Йдеться про пам'ятний знак на вулиці Устилузькій у Володимирі-Волинському. Зі встановленого пам’ятного знаку зникли металеві елементи: металевий ключ та скульптура.Як видно із фото, зникли скульптура, яка була закомпонована зверху та ключ – знизу.Як видно із фото за 23-тє жовтня 2020-го року, вже тоді скульптури зверху не було.

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