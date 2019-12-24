У волинському місті невідомі вкрали елементи пам'ятника. ФОТО
Сьогодні, 02:12
У Володимирі-Волинському невідомі вкрали металеві елементи з пам'ятного знаку.
Про це повідомляє БУГ.
Йдеться про пам'ятний знак на вулиці Устилузькій у Володимирі-Волинському. Зі встановленого пам’ятного знаку зникли металеві елементи: металевий ключ та скульптура.
Як видно із фото, зникли скульптура, яка була закомпонована зверху та ключ – знизу.
Як видно із фото за 23-тє жовтня 2020-го року, вже тоді скульптури зверху не було.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє БУГ.
Йдеться про пам'ятний знак на вулиці Устилузькій у Володимирі-Волинському. Зі встановленого пам’ятного знаку зникли металеві елементи: металевий ключ та скульптура.
Як видно із фото, зникли скульптура, яка була закомпонована зверху та ключ – знизу.
Як видно із фото за 23-тє жовтня 2020-го року, вже тоді скульптури зверху не було.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У волинському місті невідомі вкрали елементи пам'ятника. ФОТО
Сьогодні, 02:12
Претенденти на держпосади складатимуть іспит з української мови
Сьогодні, 01:13
5 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку відбулася акція «Два роки без Каті Гандзюк: замовники досі не покарані». ФОТО
04 листопад, 23:34