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У волинському місті невідомі вкрали елементи пам'ятника. ФОТО

У волинському місті невідомі вкрали елементи пам'ятника. ФОТО
У Володимирі-Волинському невідомі вкрали металеві елементи з пам'ятного знаку.

Про це повідомляє БУГ.


Йдеться про пам'ятний знак на вулиці Устилузькій у Володимирі-Волинському. Зі встановленого пам’ятного знаку зникли металеві елементи: металевий ключ та скульптура.

Як видно із фото, зникли скульптура, яка була закомпонована зверху та ключ – знизу.
У волинському місті невідомі вкрали елементи пам'ятника. ФОТО
У волинському місті невідомі вкрали елементи пам'ятника. ФОТО


Як видно із фото за 23-тє жовтня 2020-го року, вже тоді скульптури зверху не було.
У волинському місті невідомі вкрали елементи пам'ятника. ФОТО
У волинському місті невідомі вкрали елементи пам'ятника. ФОТО

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Теги: Володимир-Волинський, крадіжка
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