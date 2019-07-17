Претенденти на держпосади складатимуть іспит з української мови





Про це повідомляє



"16 липня 2021 року набуває чинності норма закону про те, що кожен претендент на посаду в органах державної влади чи місцевого самоврядування, повинен складати іспит на рівень володіння українською мовою відповідно до нових стандартів, розроблених Національною комісією зі стандартів державної мови", - розповів в ефірі телеканалу "Рада" уповноважений із захисту української мови Тарас Кремінь.



Він також відзначив, що підтверджувати знання на іспити матимуть усі охочі стати народними депутатами, міністрами або обійняти інші державні посади.



Норма про те, що претенденти мають підтверджувати рівень знання державної мови вже містить у законі "Про забезпечення функціонування української мови як державної" з 2019 року, однак з 2021 набувають чинності низка нових положень щодо засвідчення знань.



Як відомо, секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови контролюватиме дотримання мовного законодавства, зокрема перехід російських шкіл на українську мову навчання. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь назвав "однією з найбільших загроз" скасування обов'язкового зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з української літератури

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Починаючи з 2021 року всі претенденти на державні посади будуть зобов'язані підтвердити знання української мови.Про це повідомляє Суспільне. "16 липня 2021 року набуває чинності норма закону про те, що кожен претендент на посаду в органах державної влади чи місцевого самоврядування, повинен складати іспит на рівень володіння українською мовою відповідно до нових стандартів, розроблених Національною комісією зі стандартів державної мови", - розповів в ефірі телеканалу "Рада" уповноважений із захисту української мовиВін також відзначив, що підтверджувати знання на іспити матимуть усі охочі стати народними депутатами, міністрами або обійняти інші державні посади.Норма про те, що претенденти мають підтверджувати рівень знання державної мови вже містить у законі "Про забезпечення функціонування української мови як державної" з 2019 року, однак з 2021 набувають чинності низка нових положень щодо засвідчення знань.Як відомо, секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови контролюватиме дотримання мовного законодавства, зокрема перехід російських шкіл на українську мову навчання. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь назвав "однією з найбільших загроз" скасування обов'язкового зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з української літератури

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