Матч за 6 очок: «Волинь» зіграє з одним із лідерів Першої ліги

Луцька «Волинь» зіграє проти одного з лідерів Першої ліги - ФК «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів.Матч розпочнеться о 14:00, 5 листопада у Горішніх Плавнях, - повідомляє пресслужба ФК "Волинь".У турнірній таблиці ситуація продовжує бути цікавою та напруженою – ніхто з фаворитів першості не йде у відрив, а навпаки, раз за разом команди оступаються у неочікуваних ситуаціях. А у звітному турі змагань один із центральних матчів відбудеться у Горішніх Плавнях.Командапросто шикарно розпочала нинішню першість. Перед сезоном «Гірник-Спорт» провів невелике омолодження складу, а сам колектив на початку сезону приємно дивує своїми результатами. Загального враження не зіпсували навіть 1:6 від «Миколаєва» (до слова, це поки єдина поразка «червоно-чорних» у чемпіонаті), а сам колектив один за одним знімає скальпи як із просто міцних команд Першої ліги, так і з грандів – в останньому домашньому поєдинку завдяки хет-трику«гірники» розбили «Металіст 1925» (3:0). За втраченими очками «Гірник-Спорт» - перший у таблиці ліги, і саме туди, на одноосібну вершину, намагатимуться господарі поля піднятися уже після матчу проти «Волині».«Хрестоносці» в останньому турі були неприємно шоковані – після 13 очок у п’яти матчах та із тотальною перевагою протягом гри вони дозволили «Авангарду» реалізувати свою єдину можливість та повезти з Луцька цілих три очки. Утім, підопічнірозуміють, що це лише один окремий тур на великій дистанції, а тому налаштовують себе позитивно уже на наступні ігри – декілька хороших результатів в матчах проти конкурентів дозволять суттєво покращити турнірне положення у Першій лізі. Словом, і волиняни готові зробити усе для того, аби завдати опонентам першої домашньої поразки у нинішньому чемпіонаті.Історія протистоянь цих команд розпочалася 2017-го року – тоді «Волинь» у домашньому поєдинку поступилася – 0:1. Щоправда, в останньому турі того чемпіонату «Хрестоносці» взяли реванш у Горішніх Плавнях – 0:2. Наступного сезону волиняни перемогли у домашній гольовій перестрілці – 5:3, і також в останньому турі зіграли нічию на виїзді – 0:0. А от у попередньому чемпіонаті наші футболісти двічі святкували перемогу над нинішніми суперниками – 4:2 на виїзді та 3:0 вдома.Іншим цікавим фактом буде наявність футболістів, які виступали й за одну, і за іншу команди. Так, у «Волині» це нападники – Ігор Сікорський та Віктор Хомченко (який, до слова, провів у Горішніх Плавнях якраз попередній сезон та забив 4 голи). А у господарів завтрашньої гри – це Олександр Чепелюк, а також ще двоє гравців, які приєдналися до «Гірника-Спорту» вже на цей сезон і мають досвід виступів у Луцьку – голкіпер Роман Жмурко та півзахисник Артур Мурза.Статистика «Волині» у матчах проти «Гірника-Спорту»: 6 матчів, 4 перемоги, 1 нічия, 1 поразка, різниця 14:6Гру обслужить Олександр Титов із Донецька. Він уже не вперше працює на матчах «Волині». Зокрема, у першому поєдинку за його арбітражу позаминулого сезону «Хрестоносці» поступилися вдома «Оболоні» (2:4), а навесні у номінально гостьовому матчі, однак у Луцьку, переграли «Суми» (7:0). Минулого сезону в його матчах волиняни зіграли нічиї з «Інгульцем» (0:0) та «Миколаєвом» (1:1), а нещодавно розійшлися миром із «Нивою» (2:2).