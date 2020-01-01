Міністр освіти просить вчителів не перевантажувати учнів домашніми завданнями

Сергій Шкарлет подякував працівникам закладів освіти за роботу в умовах пандемії коронавірусу та закликав організувати навчальний процес так, аби не перевантажувати учнів.



Про це йдеться у його листі керівникам департаментів/управлінь освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій та закладів освіти, передає Укрінформ з посиланням на МОН, - пише



«Вкотре висловлюю щиру вдячність учителям та всім працівникам закладів освіти за те, що вони, опинившись у березні 2020 року в надзвичайних умовах роботи, зуміли фактично з нуля напрацювати нові підходи до організації освітнього процесу», – наголосив Шкарлет.



Він відзначив вагому роль батьків у тісній комунікації з педагогами та мотивації дітей до навчання, додавши, що успіх будь-якої справи залежить від взаємодії та співпраці всіх учасників освітнього процесу.



Водночас Шкарлет висловив занепокоєння через скарги батьків щодо перевантаження дітей під час дистанційного навчання. За його словами, останнім часом батьки учнів дедалі більше порушують питання щодо надмірної тривалості освітнього процесу в онлайн-режимі та великого й нескоординованого між учителями-предметниками обсягу домашніх завдань.



У цьому зв’язку з цим т.в.о. міністра освіти і науки зауважив, що від здатності керівників шкіл забезпечити виконання карантинних рекомендацій та організувати процес навчання залежить, з якими знаннями, компетентностями та емоціями школярі завершать цей навчальний рік.



«Я щиро переконаний, що професіоналізм наших педагогічних працівників дозволить нам з гідністю пройти випробування пандемією та пом’якшити батьківську тривогу за здоров’я й психологічний комфорт дітей», – наголосив очільник МОН.



Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що від початку навчального року на COVID-19 перехворіло понад 5 тис. учнів та понад 10,5 тис. учителів. Наразі на дистанційному навчанні перебуває 912 закладів освіти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Т.в.о. міністра освіти і наукиподякував працівникам закладів освіти за роботу в умовах пандемії коронавірусу та закликав організувати навчальний процес так, аби не перевантажувати учнів.Про це йдеться у його листі керівникам департаментів/управлінь освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій та закладів освіти, передає Укрінформ з посиланням на МОН, - пише Укрінформ. «Вкотре висловлюю щиру вдячність учителям та всім працівникам закладів освіти за те, що вони, опинившись у березні 2020 року в надзвичайних умовах роботи, зуміли фактично з нуля напрацювати нові підходи до організації освітнього процесу», – наголосив Шкарлет.Він відзначив вагому роль батьків у тісній комунікації з педагогами та мотивації дітей до навчання, додавши, що успіх будь-якої справи залежить від взаємодії та співпраці всіх учасників освітнього процесу.Водночас Шкарлет висловив занепокоєння через скарги батьків щодо перевантаження дітей під час дистанційного навчання. За його словами, останнім часом батьки учнів дедалі більше порушують питання щодо надмірної тривалості освітнього процесу в онлайн-режимі та великого й нескоординованого між учителями-предметниками обсягу домашніх завдань.У цьому зв’язку з цим т.в.о. міністра освіти і науки зауважив, що від здатності керівників шкіл забезпечити виконання карантинних рекомендацій та організувати процес навчання залежить, з якими знаннями, компетентностями та емоціями школярі завершать цей навчальний рік.«Я щиро переконаний, що професіоналізм наших педагогічних працівників дозволить нам з гідністю пройти випробування пандемією та пом’якшити батьківську тривогу за здоров’я й психологічний комфорт дітей», – наголосив очільник МОН.Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що від початку навчального року на COVID-19 перехворіло понад 5 тис. учнів та понад 10,5 тис. учителів. Наразі на дистанційному навчанні перебуває 912 закладів освіти.

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