Коронавірус в Україні знову б'є рекорди
Сьогодні, 08:49
За минулу добу в Україні зафіксували 9850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 369, медпрацівників – 514).
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
Також за останню добу:
- госпіталізували – 1269 осіб;
- летальних випадків – 193;
- одужало – 8378 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 75598 (методом ПЛР – 46856, методом ІФА – 28742).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 430 467 осіб;
- одужало – 184 782 особи;
- летальних випадків – 7924;
- провели ПЛР-тестувань – 3 470 669.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (983), Харківській (771), Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ - 41373 випадки;
Вінницька область – 11644 випадки;
Волинська область – 14889 випадків (345 за останню добу);
Дніпропетровська область – 16600 випадків;
Донецька область – 12873 випадки;
Житомирська область – 16598 випадків;
Закарпатська область – 15849 випадків;
Запорізька область – 11750 випадків;
Івано-Франківська область – 22521 випадок;
Київська область – 18329 випадків;
Кіровоградська область – 2813 випадків;
Луганська область – 4104 випадки;
Львівська область – 32069 випадків;
Миколаївська область – 9306 випадків;
Одеська область – 26838 випадків;
Полтавська область – 11079 випадків;
Рівненська область – 20671 випадок;
Сумська область – 13196 випадків;
Тернопільська область – 21499 випадків;
Харківська область – 40330 випадків;
Херсонська область – 4852 випадки;
Хмельницька область – 17989 випадків;
Черкаська область – 10085 випадків;
Чернівецька область – 23708 випадків;
Чернігівська область – 9502 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
Також за останню добу:
- госпіталізували – 1269 осіб;
- летальних випадків – 193;
- одужало – 8378 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 75598 (методом ПЛР – 46856, методом ІФА – 28742).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 430 467 осіб;
- одужало – 184 782 особи;
- летальних випадків – 7924;
- провели ПЛР-тестувань – 3 470 669.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (983), Харківській (771), Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ - 41373 випадки;
Вінницька область – 11644 випадки;
Волинська область – 14889 випадків (345 за останню добу);
Дніпропетровська область – 16600 випадків;
Донецька область – 12873 випадки;
Житомирська область – 16598 випадків;
Закарпатська область – 15849 випадків;
Запорізька область – 11750 випадків;
Івано-Франківська область – 22521 випадок;
Київська область – 18329 випадків;
Кіровоградська область – 2813 випадків;
Луганська область – 4104 випадки;
Львівська область – 32069 випадків;
Миколаївська область – 9306 випадків;
Одеська область – 26838 випадків;
Полтавська область – 11079 випадків;
Рівненська область – 20671 випадок;
Сумська область – 13196 випадків;
Тернопільська область – 21499 випадків;
Харківська область – 40330 випадків;
Херсонська область – 4852 випадки;
Хмельницька область – 17989 випадків;
Черкаська область – 10085 випадків;
Чернівецька область – 23708 випадків;
Чернігівська область – 9502 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Коронавірус в Україні знову б'є рекорди
Сьогодні, 08:49
У луцьких нацгвардійців – «дембель». ФОТО
Сьогодні, 08:10
МОЗ хоче ввести в Україні «годину для літніх»
Сьогодні, 07:34
Матч за 6 очок: «Волинь» зіграє з одним із лідерів Першої ліги
Сьогодні, 06:31
Багаторічний очільник нововолинської лікарні йде з посади
Сьогодні, 05:29