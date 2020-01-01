Коронавірус в Україні знову б'є рекорди





Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.



Також за останню добу:



- госпіталізували – 1269 осіб;

- летальних випадків – 193;

- одужало – 8378 осіб;

- здійснено тестувань за добу – 75598 (методом ПЛР – 46856, методом ІФА – 28742).



За весь час пандемії в Україні:



- захворіло – 430 467 осіб;

- одужало – 184 782 особи;

- летальних випадків – 7924;

- провели ПЛР-тестувань – 3 470 669.



Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (983), Харківській (771), Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях.



Кількість захворювань в регіонах:



м. Київ - 41373 випадки;

Вінницька область – 11644 випадки;

Волинська область – 14889 випадків (345 за останню добу);

Дніпропетровська область – 16600 випадків;

Донецька область – 12873 випадки;

Житомирська область – 16598 випадків;

Закарпатська область – 15849 випадків;

Запорізька область – 11750 випадків;

Івано-Франківська область – 22521 випадок;

Київська область – 18329 випадків;

Кіровоградська область – 2813 випадків;

Луганська область – 4104 випадки;

Львівська область – 32069 випадків;

Миколаївська область – 9306 випадків;

Одеська область – 26838 випадків;

Полтавська область – 11079 випадків;

Рівненська область – 20671 випадок;

Сумська область – 13196 випадків;

Тернопільська область – 21499 випадків;

Харківська область – 40330 випадків;

Херсонська область – 4852 випадки;

Хмельницька область – 17989 випадків;

Черкаська область – 10085 випадків;

Чернівецька область – 23708 випадків;

Чернігівська область – 9502 випадки.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу в Україні зафіксували 9850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 369, медпрацівників – 514).Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я УкраїниТакож за останню добу:- госпіталізували – 1269 осіб;- летальних випадків – 193;- одужало – 8378 осіб;- здійснено тестувань за добу – 75598 (методом ПЛР – 46856, методом ІФА – 28742).За весь час пандемії в Україні:- захворіло – 430 467 осіб;- одужало – 184 782 особи;- летальних випадків – 7924;- провели ПЛР-тестувань – 3 470 669.Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (983), Харківській (771), Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ - 41373 випадки;Вінницька область – 11644 випадки;Дніпропетровська область – 16600 випадків;Донецька область – 12873 випадки;Житомирська область – 16598 випадків;Закарпатська область – 15849 випадків;Запорізька область – 11750 випадків;Івано-Франківська область – 22521 випадок;Київська область – 18329 випадків;Кіровоградська область – 2813 випадків;Луганська область – 4104 випадки;Львівська область – 32069 випадків;Миколаївська область – 9306 випадків;Одеська область – 26838 випадків;Полтавська область – 11079 випадків;Рівненська область – 20671 випадок;Сумська область – 13196 випадків;Тернопільська область – 21499 випадків;Харківська область – 40330 випадків;Херсонська область – 4852 випадки;Хмельницька область – 17989 випадків;Черкаська область – 10085 випадків;Чернівецька область – 23708 випадків;Чернігівська область – 9502 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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