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Курс валют у Луцьку на 5 листопада

Курс валют у Луцьку на 5 листопада
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.60, а продаж – 28.72.

Євро при купівлі становить – 33.40, продажу – 33.58.

Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.36.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.25, продаж – 7.31.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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