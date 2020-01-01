Курс валют у Луцьку на 5 листопада





Євро при купівлі становить – 33.40, продажу – 33.58.



Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.36.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.25, продаж – 7.31.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 28.60, а продаж – 28.72.Євро при купівлі становить – 33.40, продажу – 33.58.Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.36.Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.25, продаж – 7.31.

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