У Луцьку вночі на Київському майдані горів автомобіль





Повідомлення про загорання до Служби порятунку надійшло о 03:49, - інформує У ДСНС України у Волинській області.



Уже о 03:50 на місце виклику прибули співробітники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька. Загорання локалізували о 03:57, ліквідували – о 04:03. Причину пожежі встановлюють.



Головне фото – ілюстративне.

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