У Луцьку вночі на Київському майдані горів автомобіль
Сьогодні, 09:43
В обласному центрі Волині на Київському майдані горів легковий автомобіль.
Повідомлення про загорання до Служби порятунку надійшло о 03:49, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
Уже о 03:50 на місце виклику прибули співробітники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька. Загорання локалізували о 03:57, ліквідували – о 04:03. Причину пожежі встановлюють.
Головне фото – ілюстративне.
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Повідомлення про загорання до Служби порятунку надійшло о 03:49, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
Уже о 03:50 на місце виклику прибули співробітники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька. Загорання локалізували о 03:57, ліквідували – о 04:03. Причину пожежі встановлюють.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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