Пожежники рятували від вогню квартиру у Нововолинську
Сьогодні, 09:55
У Нововолинську в мікрорайоні Шахтарському сталась пожежа у квартирі.
Повідомлення про загорання надійшло 5 листопада о 5:53, - інформує
Нововолинський міський відділ У ДСНС України у Волинській області.
Рятувальники ліквідували пожежу о 6:12.
До слова, рятувалники нагадують, що в осінньо-зимовий період збільшується кількість пожеж у житловому секторі, у зв’язку із цим вкотре нагадують волинянам бути обережними та дотримуватися елементарних правил безпеки життєдіяльності
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Повідомлення про загорання надійшло 5 листопада о 5:53, - інформує
Нововолинський міський відділ У ДСНС України у Волинській області.
Рятувальники ліквідували пожежу о 6:12.
До слова, рятувалники нагадують, що в осінньо-зимовий період збільшується кількість пожеж у житловому секторі, у зв’язку із цим вкотре нагадують волинянам бути обережними та дотримуватися елементарних правил безпеки життєдіяльності
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