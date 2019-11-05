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Пожежники рятували від вогню квартиру у Нововолинську

Пожежники рятували від вогню квартиру у Нововолинську
У Нововолинську в мікрорайоні Шахтарському сталась пожежа у квартирі.

Повідомлення про загорання надійшло 5 листопада о 5:53, - інформує
Нововолинський міський відділ У ДСНС України у Волинській області.

Рятувальники ліквідували пожежу о 6:12.

До слова, рятувалники нагадують, що в осінньо-зимовий період збільшується кількість пожеж у житловому секторі, у зв’язку із цим вкотре нагадують волинянам бути обережними та дотримуватися елементарних правил безпеки життєдіяльності

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Теги: Нововолинськ, квартира
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