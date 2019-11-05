Пожежники рятували від вогню квартиру у Нововолинську





Повідомлення про загорання надійшло 5 листопада о 5:53, - інформує

Нововолинський міський відділ У ДСНС України у Волинській області.



Рятувальники ліквідували пожежу о 6:12.



До слова, рятувалники нагадують, що в осінньо-зимовий період збільшується кількість пожеж у житловому секторі, у зв’язку із цим вкотре нагадують волинянам бути обережними та дотримуватися елементарних правил безпеки життєдіяльності

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську в мікрорайоні Шахтарському сталась пожежа у квартирі.Повідомлення про загорання надійшло 5 листопада о 5:53, - інформуєНововолинський міський відділ У ДСНС України у Волинській області.Рятувальники ліквідували пожежу о 6:12.До слова, рятувалники нагадують, що в осінньо-зимовий період збільшується кількість пожеж у житловому секторі, у зв’язку із цим вкотре нагадують волинянам бути обережними та дотримуватися елементарних правил безпеки життєдіяльності

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію