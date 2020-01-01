«Повноважень не маю, але дію»: Чайка розповів, чому він проти локдаунів та став на бік ковельських підприємців
Сьогодні, 10:04
Ігор Чайка, який здобув перемогу на виборах Ковельського міського голови, але поки не приступив до виконання повноважень через юридичні формальності, висловив свою позицію щодо закриття на карантин ковельських закладів. Про це Чайка написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Нагадаємо, з 2 листопада Ковель, згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, перебуває у «червоній зоні». Тож відповідно до встановлених правил у місті має піти на карантин значна частина бізнесу. У Ковелі, як і у Нововолинську та Володимирі-Волинському, які також потрапили до «червоної зони», це спровокувало акції протесті.
На переконання Ігоря Чайки, ці протести спровокувала стара, але поки все ще чинна влада у Ковелі наостанок своєї каденції.
«Місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) під головуванням Олега Кіндера перевела на дистанційне навчання школи, закрила дитсадки, ресторани, кафе, перукарні, торгові центри та ринки.
Думка самих підприємців при прийнятті цих рішень традиційно нікого не цікавила. До того ж, вся владна верхівка Ковеля раптово зникла зі своїх робочих кабінетів та безвідповідально залишила рядових службовців міськвиконкому та ситуацію напризволяще», - написав Чайка.
Він зауважив, що разом з чинними депутатами міськради Ігорем Пінісом, Сергієм Кошаруком та Андрієм Мілінчуком взялися врегулювати проблему. Так, за словами Чайки, 3 листопада під тиском підприємців вдалося скликати позачергове засідання міської комісії ТЕБ та НС, на якому головував перший заступник міського голови Михайло Гетьман.
В підсумку отримали звернення до такої ж Регіональної комісії з пропозицією послабити санітарні та протиепідемічні заходи з урахуванням вимог та зобов’язань підприємців - їх напрацювали у відділі економічного розвитку та торгівлі (начальник Юрій Кондратович).
«Вчора, 4 листопада, підприємці перекрили міжнародну трасу Київ-Варшава поблизу Люблинця, що надало проблемі публічного резонансу. Паралельно ми комунікували з обласною владою (Юрій Кондратович та Юрій Дідковський, дякую!) та підприємцями з інших волинських міст, де також відбувались акції протесту.
На 15 годину 4 листопада наші представники разом із підприємцями з Володимира-Волинського отримали аудієнцію і мали можливість розповісти про свої проблеми в ОДА: наші вимоги озвучать за допомогою селекторного зв’язку на засіданні Державної комісії ТЕБ та НС — саме вона й встановлює обмеження в регіонах з “червоним” рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19», - розповів Ігор Чайка.
Він додав, що 5-го листопада з ініціативи чинних депутатів в сесійному залі будинку рад відбудеться 73-я позачергова сесія міської ради, яка має підтримати рішення місцевої комісії ТЕБ та НС щодо послаблення карантинних заходів з урахуванням пропозицій підприємців...
«Так, крок за кроком, врегульовуємо ситуацію. Повноважень не маю, але дію... Спасибі всім, хто небайдужий!
І наостанок, поясню свою позицію щодо локдаунів (закриття на карантин). Я переконаний, що найкращий захист від розповсюдження Ковід-19 – це суворе дотримання карантинних обмежень, серед яких носіння масок, соціальна дистанція, використання антисептичних засобів тощо.
Закриття закладів не захистить громадян, а лише спричинить додаткову шкоду. Непрацюючий бізнес – це відсутність податків та порожні місцеві бюджети. А з порожніми бюджетами ми не зможемо допомагати вже хворим, платити зарплати бюджетникам та утримувати комунальну сферу міста. Тому я категорично проти будь-яких локдаунів. Я за сумлінне дотримання рекомендацій Мінохорони здоров’я», - висловився майбутній очільник Ковельської ОТГ.
Повноваження міського голови Ігор Чайка отримає лише тоді, коли Ковельська територіальна виборча комісія оголосить фінальні результати виборів міського голови та депутатів міської ради.
«Проте, як мені стало відомо, чинна міська влада подала позов до суду, щоб зробити переголосування за депутатів міської ради на одному з ковельських виборчих округів.
Якщо суд прийме таке рішення, новообраний мер та депутати не зможуть приступити до роботи ще мінімум місяць. Але це не означає, що без офіційного статусу мера я не буду боротися за ті принципи, які декларував під час виборів. Дякую всім небайдужим за підтримку. Ми переможемо разом», - резюмував Чайка.
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Нагадаємо, з 2 листопада Ковель, згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, перебуває у «червоній зоні». Тож відповідно до встановлених правил у місті має піти на карантин значна частина бізнесу. У Ковелі, як і у Нововолинську та Володимирі-Волинському, які також потрапили до «червоної зони», це спровокувало акції протесті.
На переконання Ігоря Чайки, ці протести спровокувала стара, але поки все ще чинна влада у Ковелі наостанок своєї каденції.
«Місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) під головуванням Олега Кіндера перевела на дистанційне навчання школи, закрила дитсадки, ресторани, кафе, перукарні, торгові центри та ринки.
Думка самих підприємців при прийнятті цих рішень традиційно нікого не цікавила. До того ж, вся владна верхівка Ковеля раптово зникла зі своїх робочих кабінетів та безвідповідально залишила рядових службовців міськвиконкому та ситуацію напризволяще», - написав Чайка.
Він зауважив, що разом з чинними депутатами міськради Ігорем Пінісом, Сергієм Кошаруком та Андрієм Мілінчуком взялися врегулювати проблему. Так, за словами Чайки, 3 листопада під тиском підприємців вдалося скликати позачергове засідання міської комісії ТЕБ та НС, на якому головував перший заступник міського голови Михайло Гетьман.
В підсумку отримали звернення до такої ж Регіональної комісії з пропозицією послабити санітарні та протиепідемічні заходи з урахуванням вимог та зобов’язань підприємців - їх напрацювали у відділі економічного розвитку та торгівлі (начальник Юрій Кондратович).
«Вчора, 4 листопада, підприємці перекрили міжнародну трасу Київ-Варшава поблизу Люблинця, що надало проблемі публічного резонансу. Паралельно ми комунікували з обласною владою (Юрій Кондратович та Юрій Дідковський, дякую!) та підприємцями з інших волинських міст, де також відбувались акції протесту.
На 15 годину 4 листопада наші представники разом із підприємцями з Володимира-Волинського отримали аудієнцію і мали можливість розповісти про свої проблеми в ОДА: наші вимоги озвучать за допомогою селекторного зв’язку на засіданні Державної комісії ТЕБ та НС — саме вона й встановлює обмеження в регіонах з “червоним” рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19», - розповів Ігор Чайка.
Він додав, що 5-го листопада з ініціативи чинних депутатів в сесійному залі будинку рад відбудеться 73-я позачергова сесія міської ради, яка має підтримати рішення місцевої комісії ТЕБ та НС щодо послаблення карантинних заходів з урахуванням пропозицій підприємців...
«Так, крок за кроком, врегульовуємо ситуацію. Повноважень не маю, але дію... Спасибі всім, хто небайдужий!
І наостанок, поясню свою позицію щодо локдаунів (закриття на карантин). Я переконаний, що найкращий захист від розповсюдження Ковід-19 – це суворе дотримання карантинних обмежень, серед яких носіння масок, соціальна дистанція, використання антисептичних засобів тощо.
Закриття закладів не захистить громадян, а лише спричинить додаткову шкоду. Непрацюючий бізнес – це відсутність податків та порожні місцеві бюджети. А з порожніми бюджетами ми не зможемо допомагати вже хворим, платити зарплати бюджетникам та утримувати комунальну сферу міста. Тому я категорично проти будь-яких локдаунів. Я за сумлінне дотримання рекомендацій Мінохорони здоров’я», - висловився майбутній очільник Ковельської ОТГ.
Повноваження міського голови Ігор Чайка отримає лише тоді, коли Ковельська територіальна виборча комісія оголосить фінальні результати виборів міського голови та депутатів міської ради.
«Проте, як мені стало відомо, чинна міська влада подала позов до суду, щоб зробити переголосування за депутатів міської ради на одному з ковельських виборчих округів.
Якщо суд прийме таке рішення, новообраний мер та депутати не зможуть приступити до роботи ще мінімум місяць. Але це не означає, що без офіційного статусу мера я не буду боротися за ті принципи, які декларував під час виборів. Дякую всім небайдужим за підтримку. Ми переможемо разом», - резюмував Чайка.
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