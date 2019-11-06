На Волині за крадіжку грошей з магазину судили учня ліцею
Сьогодні, 10:11
Неповнолітній учень професійного ліцею у Маневичах заліз у магазин та вкрав звідти 11,5 тисяч гривень. За крадіжку хлопець отримав понад три роки реального строку, адже раніше був судимий.
Як стало відомо з вироку Маневицького районного суду Волинської області, неповнолітній, який був раніше судимий за крадіжку з проникненням на три роки з встановленням іспитового строку на рік, на шлях виправлення хлопець став, - інформують Волинські новини.
Зокрема, 26 січня він каменем розбив службовий вхід до магазину та викрав 11 тисяч гривень.
У суді хлопець визнав свою вину. Та розповів, що частину вкрадених коштів використав на свої потреби, а решту повернув потерпілій підприємиці. Зловмисник розкаявся у вчиненому та просив суворо його не карати.
Натомість потерпіла зазначила, що не має претензій до обвинуваченого, оскільки матеріальна шкода їй повністю відшкодована.
Суд вирішив призначити неповнолітньому покарання у виді 3 років та 1 місяця позбавлення волі, приєднавши два місяці невідбутого покарання.
Фото ілюстративне
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Як стало відомо з вироку Маневицького районного суду Волинської області, неповнолітній, який був раніше судимий за крадіжку з проникненням на три роки з встановленням іспитового строку на рік, на шлях виправлення хлопець став, - інформують Волинські новини.
Зокрема, 26 січня він каменем розбив службовий вхід до магазину та викрав 11 тисяч гривень.
У суді хлопець визнав свою вину. Та розповів, що частину вкрадених коштів використав на свої потреби, а решту повернув потерпілій підприємиці. Зловмисник розкаявся у вчиненому та просив суворо його не карати.
Натомість потерпіла зазначила, що не має претензій до обвинуваченого, оскільки матеріальна шкода їй повністю відшкодована.
Суд вирішив призначити неповнолітньому покарання у виді 3 років та 1 місяця позбавлення волі, приєднавши два місяці невідбутого покарання.
Фото ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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