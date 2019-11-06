На Волині за крадіжку грошей з магазину судили учня ліцею





Як стало відомо з вироку Маневицького районного суду Волинської області, неповнолітній, який був раніше судимий за крадіжку з проникненням на три роки з встановленням іспитового строку на рік, на шлях виправлення хлопець став, - інформують



Зокрема, 26 січня він каменем розбив службовий вхід до магазину та викрав 11 тисяч гривень.



У суді хлопець визнав свою вину. Та розповів, що частину вкрадених коштів використав на свої потреби, а решту повернув потерпілій підприємиці. Зловмисник розкаявся у вчиненому та просив суворо його не карати.



Натомість потерпіла зазначила, що не має претензій до обвинуваченого, оскільки матеріальна шкода їй повністю відшкодована.



Суд вирішив призначити неповнолітньому покарання у виді 3 років та 1 місяця позбавлення волі, приєднавши два місяці невідбутого покарання.



Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неповнолітній учень професійного ліцею у Маневичах заліз у магазин та вкрав звідти 11,5 тисяч гривень. За крадіжку хлопець отримав понад три роки реального строку, адже раніше був судимий.Як стало відомо з вироку Маневицького районного суду Волинської області, неповнолітній, який був раніше судимий за крадіжку з проникненням на три роки з встановленням іспитового строку на рік, на шлях виправлення хлопець став, - інформують Волинські новини. Зокрема, 26 січня він каменем розбив службовий вхід до магазину та викрав 11 тисяч гривень.У суді хлопець визнав свою вину. Та розповів, що частину вкрадених коштів використав на свої потреби, а решту повернув потерпілій підприємиці. Зловмисник розкаявся у вчиненому та просив суворо його не карати.Натомість потерпіла зазначила, що не має претензій до обвинуваченого, оскільки матеріальна шкода їй повністю відшкодована.Суд вирішив призначити неповнолітньому покарання у виді 3 років та 1 місяця позбавлення волі, приєднавши два місяці невідбутого покарання.

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