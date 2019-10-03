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У Луцьку – аварія за участю маршрутки з пасажирами та легковика

У Луцьку – аварія за участю маршрутки з пасажирами та легковика
Сьогодні, 5 листопада, вранці на перехресті вулиць Ковельська-Чернишевського сталася ДТП за участю маршрутного таксі.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Попередньо, водій автомобіля Daewoo Lanos не надав переваги у русі та зіткнувся із маршрутним таксі "Богдан" сполученням "Луцьк-Рожище".

У результаті ДТП водій легковика отримав тілесні ушкодження, керманич та пасажири маршрутного таксі не постраждали.

На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: аварія, маршрутка, легковик
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