У Луцьку – аварія за участю маршрутки з пасажирами та легковика





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



Попередньо, водій автомобіля Daewoo Lanos не надав переваги у русі та зіткнувся із маршрутним таксі "Богдан" сполученням "Луцьк-Рожище".



У результаті ДТП водій легковика отримав тілесні ушкодження, керманич та пасажири маршрутного таксі не постраждали.



На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.



Головне фото - ілюстративне.

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