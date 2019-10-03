У Луцьку – аварія за участю маршрутки з пасажирами та легковика
Сьогодні, 10:27
Сьогодні, 5 листопада, вранці на перехресті вулиць Ковельська-Чернишевського сталася ДТП за участю маршрутного таксі.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Попередньо, водій автомобіля Daewoo Lanos не надав переваги у русі та зіткнувся із маршрутним таксі "Богдан" сполученням "Луцьк-Рожище".
У результаті ДТП водій легковика отримав тілесні ушкодження, керманич та пасажири маршрутного таксі не постраждали.
На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Попередньо, водій автомобіля Daewoo Lanos не надав переваги у русі та зіткнувся із маршрутним таксі "Богдан" сполученням "Луцьк-Рожище".
У результаті ДТП водій легковика отримав тілесні ушкодження, керманич та пасажири маршрутного таксі не постраждали.
На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.
Головне фото - ілюстративне.
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