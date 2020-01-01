У селі під Луцьком горів житловий будинок
Сьогодні, 11:30
На Волині трапилось декілька пожеж.
Так, увечері минулої доби горіла господарська споруда в селі Козлиничі Маневицького району, - інформує ДСНС України у Волинській області
За попередніми даними, загорання трапилося внаслідок необережного поводження з вогнем невстановлених осіб.
А о 21:03 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Липини Луцького району. За 6 хвилин до місця виклику прибули працівники 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька.
З’ясувалося, що вогонь охопив перекриття та дерев’яну обрешітку. Вдалося врятувати житловий будинок від знищення вогнем: пожежа локалізували о 21:14, ліквідували – о 21:29. Попередня причина – недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.
Уночі 5 листопада в селі Поворськ Ковельського району горів дерев’яний хлів-пустка. Загорання ліквідували силами працівників пожежно-рятувальних підрозділів.
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Так, увечері минулої доби горіла господарська споруда в селі Козлиничі Маневицького району, - інформує ДСНС України у Волинській області
За попередніми даними, загорання трапилося внаслідок необережного поводження з вогнем невстановлених осіб.
А о 21:03 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Липини Луцького району. За 6 хвилин до місця виклику прибули працівники 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька.
З’ясувалося, що вогонь охопив перекриття та дерев’яну обрешітку. Вдалося врятувати житловий будинок від знищення вогнем: пожежа локалізували о 21:14, ліквідували – о 21:29. Попередня причина – недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.
Уночі 5 листопада в селі Поворськ Ковельського району горів дерев’яний хлів-пустка. Загорання ліквідували силами працівників пожежно-рятувальних підрозділів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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