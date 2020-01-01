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У селі під Луцьком горів житловий будинок

У селі під Луцьком горів житловий будинок
На Волині трапилось декілька пожеж.

Так, увечері минулої доби горіла господарська споруда в селі Козлиничі Маневицького району, - інформує ДСНС України у Волинській області

За попередніми даними, загорання трапилося внаслідок необережного поводження з вогнем невстановлених осіб.

А о 21:03 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Липини Луцького району. За 6 хвилин до місця виклику прибули працівники 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька.

З’ясувалося, що вогонь охопив перекриття та дерев’яну обрешітку. Вдалося врятувати житловий будинок від знищення вогнем: пожежа локалізували о 21:14, ліквідували – о 21:29. Попередня причина – недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

Уночі 5 листопада в селі Поворськ Ковельського району горів дерев’яний хлів-пустка. Загорання ліквідували силами працівників пожежно-рятувальних підрозділів.

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Теги: пожежа, Липини
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