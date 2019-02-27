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На Волині розшукують вірменина, який переховується від поліції

На Волині розшукують вірменина, який переховується від поліції
Правоохоронці Волині розшукують Хачатряна Рафіка Рубиковича, 21 серпня 1988 року народження, уродженця та мешканця Республіки Вірменія.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Чоловіка підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Зловмисник переховується від органів досудового розслідування.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування розшукуваного, просять повідомити за номерами: (0332) 74-20-01, 0689475307, 0991420382 або 102.


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Теги: поліція, розшук, злочинець
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