На Волині розшукують вірменина, який переховується від поліції
Сьогодні, 10:37
Правоохоронці Волині розшукують Хачатряна Рафіка Рубиковича, 21 серпня 1988 року народження, уродженця та мешканця Республіки Вірменія.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Чоловіка підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Зловмисник переховується від органів досудового розслідування.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування розшукуваного, просять повідомити за номерами: (0332) 74-20-01, 0689475307, 0991420382 або 102.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Чоловіка підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Зловмисник переховується від органів досудового розслідування.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування розшукуваного, просять повідомити за номерами: (0332) 74-20-01, 0689475307, 0991420382 або 102.
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