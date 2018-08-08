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Луцького перевізника не допустили до конкурсу

Луцького перевізника не допустили до конкурсу
У Луцьку одного з перевізників не допустили до конкурсу на перевезення пасажирів.

Про це йшлося під час виконкому Луцькради у четвер, 5 листопада.

Заступник мера Григорій Недопад повідомив, що нещодавно в місті оголосили конкурс на перевезення пасажирів на маршруті №23. Однак, до участі у конкурсі перевізник подав документи, вказавши автобус, що вже задіяний на приміських маршрутах. Йдеться про ПрАТ «Луцьке АТП 10701», тому цього учасника до конкурсу вирішили не допускати.

Григорій Недопад додав, що через ситуацію у Луцьку оголосять новий конкурс на перевезення пасажирів на маршруті №23.

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Теги: Луцьк, перевізник, конкурс
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Коментарі 1
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А за брехню такого перевізника не треба наказувати?!
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