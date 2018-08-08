Луцького перевізника не допустили до конкурсу

У Луцьку одного з перевізників не допустили до конкурсу на перевезення пасажирів.Про це йшлося під час виконкому Луцькради у четвер, 5 листопада.Заступник мераповідомив, що нещодавно в місті оголосили конкурс на перевезення пасажирів на маршруті №23. Однак, до участі у конкурсі перевізник подав документи, вказавши автобус, що вже задіяний на приміських маршрутах. Йдеться про ПрАТ «Луцьке АТП 10701», тому цього учасника до конкурсу вирішили не допускати.Григорій Недопад додав, що через ситуацію у Луцьку оголосять новий конкурс на перевезення пасажирів на маршруті №23.