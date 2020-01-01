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На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» сталася смертельна аварія

На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» сталася смертельна аварія
На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» поблизу селища Рокитне сьогодні, 5 листопада, близько 6-ї години ранку стався смертельний наїзд.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Поліцейські встановили, що водій автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter» — 26-річний житель райцентру, допустив наїзд на невідомого чоловіка. Зі слів керманича, пішохід ішов на проїзній частині в попутному напрямку.

Про подію водій повідомив до поліції. Відповідно до освідування він був тверезий.

Особу загиблого чоловіка поліцейські встановлюють. За попередньою інформацією — це 59-річний житель міста Дніпро, який не має постійного місця проживання.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього, що спричинило смерть потерпілого) слідчі встановлюють обставини події.

На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» сталася смертельна аварія

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Теги: Рівненська область, смертельна аварія
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