Скільки дітей-сиріт на Волині стоять на квартирному обліку

Дітям, які перебувають на квартирному обліку в області, з держбюджету виділили більше 10 мільйонів гривень.Про це стало відомо в ході наради під керівництвом заступника голови облдержадміністрації Анатолія Костика, де обговорювали питання забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, - інформує Управління інформаційної політики та цифрової трансформації.Як поінформувала начальник служби у справах дітей облдержадміністрації, обсяг субвенції з держабюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа Волинській області становить 10 468 400 грн.Служба сформувала проект зведеного по області списку дітей за датою взяття на квартирний облік у відповідних органах місцевого самоврядування.Відтак, загальна кількість таких дітей та осіб склала 250, з яких 10 мають інвалідність.Відповідно до загального обласного списку дітей та, враховуючи розрахунки необхідної суми коштів на кожну дитину, за рахунок наявного обсягу субвенції можна виплатити грошову компенсацію 23 дітям, які взяті на квартирний облік у 2014 році – 7 осіб, 2015 – 1 особа, 2016 – 6, 2017 – 4, 2018 – 5. Слід зазначити, що на 2 дітей, які мають інвалідність, додатково розраховується по 10 квадратних метрів жилої площі на кожну дитину.Таким чином, пропозиції щодо розподілу субвенції між дітьми та особами, які перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у органах місцевого самоврядування області в порядку взяття їх на квартирний облік, формуються таким чином: м. Луцьк – 5 дітей, Жидичинська ОТГ – 2 дітей, Любешівська ОТГ – 6 дітей, Маневицький район – 1 ( має інвалідність), Ківерцівська ОТГ – 3 (в т.ч. 1 – має інвалідність ), Ківерцівський район – 1 дитина, Тростянецька ОТГ – 2 дітей, Оваднівська ОТГ – 1 дитина, Любешівський район - 1 дитина, Боратинська ОТГ – 1 дитина.Наразі 19 осіб уже написали заяви про виплату грошової компенсації за належні до отримання житлові приміщення та відкрили рахунки зі спеціальним режимом використання. Ще 5 особам кошти перерахували на рахунки, 2 – уже підібрали житло та оформляють документи на його придбання.