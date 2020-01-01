Волинський поліцейський здобув перемогу на чемпіонаті з армреслінгу





Абсолютну першість та перемогу у своїй ваговій категорії виборов інспектор відділу організаційного забезпечення управління КОРД ГУНП у Волинській області старший лейтенант поліції Андрій Мороз, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



До слова, поліцейський – триразовий чемпіон України з цього виду спорту серед студентів вишів, також він тричі здобував титул чемпіона України з армреслінгу серед юніорів і двічі – володаря Кубка України серед чоловіків.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі відбулися змагання з армреслінгу.Абсолютну першість та перемогу у своїй ваговій категорії виборов інспектор відділу організаційного забезпечення управління КОРД ГУНП у Волинській області старший лейтенант поліції, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.До слова, поліцейський – триразовий чемпіон України з цього виду спорту серед студентів вишів, також він тричі здобував титул чемпіона України з армреслінгу серед юніорів і двічі – володаря Кубка України серед чоловіків.

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