Волинський поліцейський здобув перемогу на чемпіонаті з армреслінгу
Сьогодні, 13:49
У Ковелі відбулися змагання з армреслінгу.
Абсолютну першість та перемогу у своїй ваговій категорії виборов інспектор відділу організаційного забезпечення управління КОРД ГУНП у Волинській області старший лейтенант поліції Андрій Мороз, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
До слова, поліцейський – триразовий чемпіон України з цього виду спорту серед студентів вишів, також він тричі здобував титул чемпіона України з армреслінгу серед юніорів і двічі – володаря Кубка України серед чоловіків.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Дільничним офіцером поліції у Луцьку служить чемпіон України з армреслінгу
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Абсолютну першість та перемогу у своїй ваговій категорії виборов інспектор відділу організаційного забезпечення управління КОРД ГУНП у Волинській області старший лейтенант поліції Андрій Мороз, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
До слова, поліцейський – триразовий чемпіон України з цього виду спорту серед студентів вишів, також він тричі здобував титул чемпіона України з армреслінгу серед юніорів і двічі – володаря Кубка України серед чоловіків.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Дільничним офіцером поліції у Луцьку служить чемпіон України з армреслінгу
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинський поліцейський здобув перемогу на чемпіонаті з армреслінгу
Сьогодні, 13:49
Які лікарні на Волині найбільше заповнені хворими на COVID-19
Сьогодні, 13:12
Моторошні деталі зґвалтування вітчимом 13-річної падчерки на Волині, від якого дівчинка народила дитину
Сьогодні, 13:10