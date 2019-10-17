В Україні очікують сильний туман на дорогах





Про це йдеться на сайті ДСНС України.



За словами рятувальників, такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць області. Тож водіїв закликають бути особливо уважними і не перевищувати швидкість.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5 листопада в Україні очікують туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий).Про це йдеться на сайті ДСНС України.За словами рятувальників, такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць області. Тож водіїв закликають бути особливо уважними і не перевищувати швидкість.

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