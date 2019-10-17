В Україні очікують сильний туман на дорогах
Сьогодні, 12:24
5 листопада в Україні очікують туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий).
Про це йдеться на сайті ДСНС України.
За словами рятувальників, такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць області. Тож водіїв закликають бути особливо уважними і не перевищувати швидкість.
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Про це йдеться на сайті ДСНС України.
За словами рятувальників, такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць області. Тож водіїв закликають бути особливо уважними і не перевищувати швидкість.
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