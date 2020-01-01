У яких волинських лікарнях розгорнули нові місця для хворих на коронавірус
Сьогодні, 12:50
На Волині за останній тиждень розгорнули додатково 56 ліжок для хворих на коронавірусну інфекцію.
Про це йшлося у четвер, 5 листопада, під час брифінгу в ОДА.
Перший заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Мовенко розповів, що на Волині за останню добу зафіксували 345 випадків коронавірусу, 7 людей померли внаслідок ускладнень.
Днями у «червоних» зонах області відбулася низка протестів з вимогами дати людям працювати. В ОДА кажуть, що цю позицію розуміють і готові підтримувати, але щодня кількість хворих зростає, тож просять не нехтувати карантинними обмеженнями. В облдержадміністрації обіцяють донести пропозицію волинян на державній комісії ТЕБ та НС.
За словами Сергія Мовенка, загалом в області розгорнули 1404 ліжка для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус. За тиждень кількість місць збільшили на 56: 39 – у Ківерцівській районній лікарні, 15 – Маневицькій ЦРЛ, 2 ліжка інтенсивної терапії – в обласній психіатричній лікарні.
На Волині з коронавірусом госпіталізували 827 осіб, що становить 58,9 %. Із 424 ліжок з киснем зайнято 271. 53 пацієнта знаходяться на інтенсивній терапії, 14 підключені до ШВЛ.
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Про це йшлося у четвер, 5 листопада, під час брифінгу в ОДА.
Перший заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Мовенко розповів, що на Волині за останню добу зафіксували 345 випадків коронавірусу, 7 людей померли внаслідок ускладнень.
Днями у «червоних» зонах області відбулася низка протестів з вимогами дати людям працювати. В ОДА кажуть, що цю позицію розуміють і готові підтримувати, але щодня кількість хворих зростає, тож просять не нехтувати карантинними обмеженнями. В облдержадміністрації обіцяють донести пропозицію волинян на державній комісії ТЕБ та НС.
За словами Сергія Мовенка, загалом в області розгорнули 1404 ліжка для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус. За тиждень кількість місць збільшили на 56: 39 – у Ківерцівській районній лікарні, 15 – Маневицькій ЦРЛ, 2 ліжка інтенсивної терапії – в обласній психіатричній лікарні.
На Волині з коронавірусом госпіталізували 827 осіб, що становить 58,9 %. Із 424 ліжок з киснем зайнято 271. 53 пацієнта знаходяться на інтенсивній терапії, 14 підключені до ШВЛ.
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