У яких волинських лікарнях розгорнули нові місця для хворих на коронавірус

На Волині за останній тиждень розгорнули додатково 56 ліжок для хворих на коронавірусну інфекцію.Про це йшлося у четвер, 5 листопада, під час брифінгу в ОДА.Перший заступник голови обласної державної адміністраціїрозповів, що на Волині за останню добу зафіксували 345 випадків коронавірусу, 7 людей померли внаслідок ускладнень.Днями у «червоних» зонах області відбулася низка протестів з вимогами дати людям працювати. В ОДА кажуть, що цю позицію розуміють і готові підтримувати, але щодня кількість хворих зростає, тож просять не нехтувати карантинними обмеженнями. В облдержадміністрації обіцяють донести пропозицію волинян на державній комісії ТЕБ та НС.За словами Сергія Мовенка, загалом в області розгорнули 1404 ліжка для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус. За тиждень кількість місць збільшили на 56: 39 – у Ківерцівській районній лікарні, 15 – Маневицькій ЦРЛ, 2 ліжка інтенсивної терапії – в обласній психіатричній лікарні.На Волині з коронавірусом госпіталізували 827 осіб, що становить 58,9 %. Із 424 ліжок з киснем зайнято 271. 53 пацієнта знаходяться на інтенсивній терапії, 14 підключені до ШВЛ.