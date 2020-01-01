Які лікарні на Волині найбільше заповнені хворими на COVID-19
Сьогодні, 13:12
Повідомили, у яких медчних закладах Волині найскладніша ситуація з заповненістю ліжкомісць хворими на коронавірусну інфекцію.
Про це йшлося у четвер, 5 листопада, під час брифінгу в ОДА.
Перший заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Мовенко наголосив, що в області щодня працюють над розгортанням нових ліжок для недужих та підключення місць до кисню.
Посадовець повідомив, що станом на 5 листопада 100% заповненості у медзакладах немає. Найбільше хворих – у Камінь-Каширській ЦРЛ (83,3%), Волинській обласній клінічній лікарні (74,6 %), Любешівській ЦРЛ (80 %).
«В інших закладах ситуація дещо краща», - додав Мовенко.
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Про це йшлося у четвер, 5 листопада, під час брифінгу в ОДА.
Перший заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Мовенко наголосив, що в області щодня працюють над розгортанням нових ліжок для недужих та підключення місць до кисню.
Посадовець повідомив, що станом на 5 листопада 100% заповненості у медзакладах немає. Найбільше хворих – у Камінь-Каширській ЦРЛ (83,3%), Волинській обласній клінічній лікарні (74,6 %), Любешівській ЦРЛ (80 %).
«В інших закладах ситуація дещо краща», - додав Мовенко.
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