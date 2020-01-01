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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Які лікарні на Волині найбільше заповнені хворими на COVID-19

Які лікарні на Волині найбільше заповнені хворими на COVID-19
Повідомили, у яких медчних закладах Волині найскладніша ситуація з заповненістю ліжкомісць хворими на коронавірусну інфекцію.

Про це йшлося у четвер, 5 листопада, під час брифінгу в ОДА.

Перший заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Мовенко наголосив, що в області щодня працюють над розгортанням нових ліжок для недужих та підключення місць до кисню.

Посадовець повідомив, що станом на 5 листопада 100% заповненості у медзакладах немає. Найбільше хворих – у Камінь-Каширській ЦРЛ (83,3%), Волинській обласній клінічній лікарні (74,6 %), Любешівській ЦРЛ (80 %).

«В інших закладах ситуація дещо краща», - додав Мовенко.

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Теги: коронавірус, Волинь, лікарні, хворі
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