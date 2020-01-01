Моторошні деталі зґвалтування вітчимом 13-річної падчерки на Волині, від якого дівчинка народила дитину
Сьогодні, 13:10
13-річна дівчинка, яка згідно з тестом ДНК народила дитину від свого 63-річного вітчима, розповідала матері про зґвалтування, проте жінка не захотіла про це чути.
Про це йдеться у сюжеті «Секретних матеріалів», повідомляє Уніан.
Нагадаємо, 2 листопада стало відомо, що у Волинській області взяли під варту чоловіка, який неодноразово ґвалтував свою неповнолітню падчерку. Зрештою дівчинка народила від нього дитину.
«Він ніколи не приставав до неї», – заявила вона журналістам, зазначивши, що буде чекати його з в’язниці.
Зазначається, що затриманий жив відразу із двома жінками та донькою однієї з них.
Першим у поліцію про підозрілу поведінку вітчима дівчинки заявив в.о. голови Риковичівської селищної ради Леонід Божик. За його словами, чоловік постійно за нею спостерігав та чіплявся.
Наразі він перебуває у СІЗО, а дівчинку з дитиною помістять у притулок.
Детальніше - у відео.
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Про це йдеться у сюжеті «Секретних матеріалів», повідомляє Уніан.
Нагадаємо, 2 листопада стало відомо, що у Волинській області взяли під варту чоловіка, який неодноразово ґвалтував свою неповнолітню падчерку. Зрештою дівчинка народила від нього дитину.
«Він ніколи не приставав до неї», – заявила вона журналістам, зазначивши, що буде чекати його з в’язниці.
Зазначається, що затриманий жив відразу із двома жінками та донькою однієї з них.
Першим у поліцію про підозрілу поведінку вітчима дівчинки заявив в.о. голови Риковичівської селищної ради Леонід Божик. За його словами, чоловік постійно за нею спостерігав та чіплявся.
Наразі він перебуває у СІЗО, а дівчинку з дитиною помістять у притулок.
Детальніше - у відео.
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