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Моторошні деталі зґвалтування вітчимом 13-річної падчерки на Волині, від якого дівчинка народила дитину

Моторошні деталі зґвалтування вітчимом 13-річної падчерки на Волині, від якого дівчинка народила дитину
13-річна дівчинка, яка згідно з тестом ДНК народила дитину від свого 63-річного вітчима, розповідала матері про зґвалтування, проте жінка не захотіла про це чути.

Про це йдеться у сюжеті «Секретних матеріалів», повідомляє Уніан.

Нагадаємо, 2 листопада стало відомо, що у Волинській області взяли під варту чоловіка, який неодноразово ґвалтував свою неповнолітню падчерку. Зрештою дівчинка народила від нього дитину.

«Він ніколи не приставав до неї», – заявила вона журналістам, зазначивши, що буде чекати його з в’язниці.

Зазначається, що затриманий жив відразу із двома жінками та донькою однієї з них.

Першим у поліцію про підозрілу поведінку вітчима дівчинки заявив в.о. голови Риковичівської селищної ради Леонід Божик. За його словами, чоловік постійно за нею спостерігав та чіплявся.

Наразі він перебуває у СІЗО, а дівчинку з дитиною помістять у притулок.

Детальніше - у відео.


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Теги: Риковичі, зґвалтування, вітчим, Волинь
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