Моторошні деталі зґвалтування вітчимом 13-річної падчерки на Волині, від якого дівчинка народила дитину





Про це йдеться у сюжеті «Секретних матеріалів»,



Нагадаємо, 2 листопада стало відомо, що у Волинській області взяли під варту чоловіка, який неодноразово ґвалтував свою неповнолітню падчерку. Зрештою дівчинка народила від нього дитину.



«Він ніколи не приставав до неї», – заявила вона журналістам, зазначивши, що буде чекати його з в’язниці.



Зазначається, що затриманий жив відразу із двома жінками та донькою однієї з них.



Першим у поліцію про підозрілу поведінку вітчима дівчинки заявив в.о. голови Риковичівської селищної ради Леонід Божик. За його словами, чоловік постійно за нею спостерігав та чіплявся.



Наразі він перебуває у СІЗО, а дівчинку з дитиною помістять у притулок.



Детальніше - у відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13-річна дівчинка, яка згідно з тестом ДНК народила дитину від свого 63-річного вітчима, розповідала матері про зґвалтування, проте жінка не захотіла про це чути.Про це йдеться у сюжеті «Секретних матеріалів», повідомляє Уніан.Нагадаємо, 2 листопада стало відомо, щоЗрештою дівчинка народила від нього дитину.«Він ніколи не приставав до неї», – заявила вона журналістам, зазначивши, що буде чекати його з в’язниці.Зазначається, що затриманий жив відразу із двома жінками та донькою однієї з них.Першим у поліцію про підозрілу поведінку вітчима дівчинки заявив в.о. голови Риковичівської селищної ради Леонід Божик. За його словами, чоловік постійно за нею спостерігав та чіплявся.Наразі він перебуває у СІЗО, а дівчинку з дитиною помістять у притулок.Детальніше - у відео.

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