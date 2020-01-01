«Коронавірусний» шпиталь на базі луцького пологового поки не запрацював





Про це йшлося у четвер, 5 листопада, під час брифінгу в ОДА.



Нагадаємо, 3 листопада стало відомо, що МОЗ погодило перепрофілювання пологового будинку Луцька під тимчасовий госпіталь хворих на COVID-19.



Перший заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Мовенко наголосив, що шпиталь розміщений в окремому акушерському корпусі пологового будинку.



«Наразі триває робота над отриманням дозвільних документів та паралельно триває робота щодо розводки кисню та підбору персоналу», - сказав посадовець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тимчасовий інфекційний госпіталь, що передбачили на базі пологового будинку у Луцьку, поки не розпочав свою роботу.Про це йшлося у четвер, 5 листопада, під час брифінгу в ОДА.Нагадаємо, 3 листопада стало відомо, що МОЗ погодило перепрофілювання пологового будинку Луцька під тимчасовий госпіталь хворих на COVID-19. Рішення міністерства чекали майже два тижні . «Коронавірусний» шпиталь буде розрахований на 250 ліжок.Перший заступник голови обласної державної адміністраціїнаголосив, що шпиталь розміщений в окремому акушерському корпусі пологового будинку.«Наразі триває робота над отриманням дозвільних документів та паралельно триває робота щодо розводки кисню та підбору персоналу», - сказав посадовець.

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