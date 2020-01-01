«Коронавірусний» шпиталь на базі луцького пологового поки не запрацював
Сьогодні, 14:01
Тимчасовий інфекційний госпіталь, що передбачили на базі пологового будинку у Луцьку, поки не розпочав свою роботу.
Про це йшлося у четвер, 5 листопада, під час брифінгу в ОДА.
Нагадаємо, 3 листопада стало відомо, що МОЗ погодило перепрофілювання пологового будинку Луцька під тимчасовий госпіталь хворих на COVID-19. Рішення міністерства чекали майже два тижні. «Коронавірусний» шпиталь буде розрахований на 250 ліжок.
Перший заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Мовенко наголосив, що шпиталь розміщений в окремому акушерському корпусі пологового будинку.
«Наразі триває робота над отриманням дозвільних документів та паралельно триває робота щодо розводки кисню та підбору персоналу», - сказав посадовець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у четвер, 5 листопада, під час брифінгу в ОДА.
Нагадаємо, 3 листопада стало відомо, що МОЗ погодило перепрофілювання пологового будинку Луцька під тимчасовий госпіталь хворих на COVID-19. Рішення міністерства чекали майже два тижні. «Коронавірусний» шпиталь буде розрахований на 250 ліжок.
Перший заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Мовенко наголосив, що шпиталь розміщений в окремому акушерському корпусі пологового будинку.
«Наразі триває робота над отриманням дозвільних документів та паралельно триває робота щодо розводки кисню та підбору персоналу», - сказав посадовець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Останні новини
З 11 листопада до України прийдуть невеликі морози, – синоптик
Сьогодні, 14:23
«Коронавірусний» шпиталь на базі луцького пологового поки не запрацював
Сьогодні, 14:01