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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

«Коронавірусний» шпиталь на базі луцького пологового поки не запрацював

«Коронавірусний» шпиталь на базі луцького пологового поки не запрацював
Тимчасовий інфекційний госпіталь, що передбачили на базі пологового будинку у Луцьку, поки не розпочав свою роботу.

Про це йшлося у четвер, 5 листопада, під час брифінгу в ОДА.

Нагадаємо, 3 листопада стало відомо, що МОЗ погодило перепрофілювання пологового будинку Луцька під тимчасовий госпіталь хворих на COVID-19. Рішення міністерства чекали майже два тижні. «Коронавірусний» шпиталь буде розрахований на 250 ліжок.

Перший заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Мовенко наголосив, що шпиталь розміщений в окремому акушерському корпусі пологового будинку.

«Наразі триває робота над отриманням дозвільних документів та паралельно триває робота щодо розводки кисню та підбору персоналу», - сказав посадовець.


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Теги: пологовий, коронавірус, Луцьк
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