На Волині значно побільшало пацієнтів із пневмоніями
Сьогодні, 16:04
На Волині значно збільшилася кількість хворих на пневмонії.
Про це йшлося у четвер, 5 листопада, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко повідомила, що в області зростає кількість недужих із пневмоніями. За останній тиждень виявили понад 800 нових випадків хвороби. Ріст становить 15 % порівняно із попереднім тижнем.
«Понад половина пневмоній має тяжкий перебіг і такі пацієнти потребують госпіталізації», - сказала Янко.
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Про це йшлося у четвер, 5 листопада, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко повідомила, що в області зростає кількість недужих із пневмоніями. За останній тиждень виявили понад 800 нових випадків хвороби. Ріст становить 15 % порівняно із попереднім тижнем.
«Понад половина пневмоній має тяжкий перебіг і такі пацієнти потребують госпіталізації», - сказала Янко.
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