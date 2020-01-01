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На Волині значно побільшало пацієнтів із пневмоніями

На Волині значно побільшало пацієнтів із пневмоніями
На Волині значно збільшилася кількість хворих на пневмонії.

Про це йшлося у четвер, 5 листопада, під час брифінгу в ОДА.

Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко повідомила, що в області зростає кількість недужих із пневмоніями. За останній тиждень виявили понад 800 нових випадків хвороби. Ріст становить 15 % порівняно із попереднім тижнем.

«Понад половина пневмоній має тяжкий перебіг і такі пацієнти потребують госпіталізації», - сказала Янко.

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Теги: Волинь, пневмонія, ріст хвороби
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