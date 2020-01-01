У місті на Волині вантажівка протаранила Opel, який пропускав пішоходів. ФОТО





Автопригода трапилась вранці 5 листопада, - пише видання



Зазначається, що водій Opel синього кольору зупинився перед переходом, щоб пропустити пішоходів. Водій вантажівки не дотримався безпечної відстані і протаранив його ззаду. Обоє рухались в напрямку міста Володимир-Волинський.



Потерпілих немає. Деталі ДТП з'ясовують поліцейські.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську неподалік Центрального ринку сталась аварія.Автопригода трапилась вранці 5 листопада, - пише видання Нововолинський інформаційний портал. Зазначається, що водій Opel синього кольору зупинився перед переходом, щоб пропустити пішоходів. Водій вантажівки не дотримався безпечної відстані і протаранив його ззаду. Обоє рухались в напрямку міста Володимир-Волинський.Потерпілих немає. Деталі ДТП з'ясовують поліцейські.

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