У місті на Волині вантажівка протаранила Opel, який пропускав пішоходів. ФОТО
Сьогодні, 14:10
У Нововолинську неподалік Центрального ринку сталась аварія.
Автопригода трапилась вранці 5 листопада, - пише видання Нововолинський інформаційний портал.
Зазначається, що водій Opel синього кольору зупинився перед переходом, щоб пропустити пішоходів. Водій вантажівки не дотримався безпечної відстані і протаранив його ззаду. Обоє рухались в напрямку міста Володимир-Волинський.
Потерпілих немає. Деталі ДТП з'ясовують поліцейські.
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Автопригода трапилась вранці 5 листопада, - пише видання Нововолинський інформаційний портал.
Зазначається, що водій Opel синього кольору зупинився перед переходом, щоб пропустити пішоходів. Водій вантажівки не дотримався безпечної відстані і протаранив його ззаду. Обоє рухались в напрямку міста Володимир-Волинський.
Потерпілих немає. Деталі ДТП з'ясовують поліцейські.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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