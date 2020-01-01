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У місті на Волині вантажівка протаранила Opel, який пропускав пішоходів. ФОТО

У місті на Волині вантажівка протаранила Opel, який пропускав пішоходів. ФОТО
У Нововолинську неподалік Центрального ринку сталась аварія.

Автопригода трапилась вранці 5 листопада, - пише видання Нововолинський інформаційний портал.

Зазначається, що водій Opel синього кольору зупинився перед переходом, щоб пропустити пішоходів. Водій вантажівки не дотримався безпечної відстані і протаранив його ззаду. Обоє рухались в напрямку міста Володимир-Волинський.

Потерпілих немає. Деталі ДТП з'ясовують поліцейські.

У місті на Волині вантажівка протаранила Opel, який пропускав пішоходів. ФОТО
У місті на Волині вантажівка протаранила Opel, який пропускав пішоходів. ФОТО
У місті на Волині вантажівка протаранила Opel, який пропускав пішоходів. ФОТО
У місті на Волині вантажівка протаранила Opel, який пропускав пішоходів. ФОТО
У місті на Волині вантажівка протаранила Opel, який пропускав пішоходів. ФОТО


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Теги: аварія, Нововолинськ
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