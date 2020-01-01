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З 11 листопада до України прийдуть невеликі морози, – синоптик

З 11 листопада до України прийдуть невеликі морози, – синоптик
В Україні з середини наступного тижня, з 11 листопада, очікують невеликі морози.

Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

Як вона зауважує, до кінця тижня, денна температура повітря суттєво не знизиться.

Завтра, 6-го листопада впродовж дня буде +6+10 градусів, на Півдні до +12 градусів. У суботу-неділю стане на пару градусів тепліше: +8+13 градусів. Вітер у п'ятницю буде з північного заходу, причому ймовірні сильні пориви.

Дощу 6-го листопада не передбачають, але очікують тумани.

Синоптик у дописі зазначає, що з середи, 11-го листопада, поступово заходитиме похолодання до невеликих морозів вночі та вдень до +1+6 градусів.


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Теги: листопад, погода, синоптик, морози
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