З 11 листопада до України прийдуть невеликі морози, – синоптик

В Україні з середини наступного тижня, з 11 листопада, очікують невеликі морози.Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптикЯк вона зауважує, до кінця тижня, денна температура повітря суттєво не знизиться.Завтра, 6-го листопада впродовж дня буде +6+10 градусів, на Півдні до +12 градусів. У суботу-неділю стане на пару градусів тепліше: +8+13 градусів. Вітер у п'ятницю буде з північного заходу, причому ймовірні сильні пориви.Дощу 6-го листопада не передбачають, але очікують тумани.Синоптик у дописі зазначає, що з середи, 11-го листопада, поступово заходитиме похолодання до невеликих морозів вночі та вдень до +1+6 градусів.